SUPLIMENT RETAIL "Navigăm, fără hartă şi, uneori, fără compas, pe teritorii noi”

Ultimul an a fost unul de creştere pentru Neakaisa.ro, atât din perspectiva online, cât şi a showroom-ului şi a colaborărilor cu arhitecţi, ne-a spus, în cadrul unui interviu, Laura Sardescu, co-founder al companiei. Neakaisa.ro a încheiat anul 2024 cu o creştere de 15% faţă de cel precedent, iar în primul trimestru al acestui an a consemnat o creştere de circa 20% faţă de primul trimestru al anului trecut, conform sursei citate. "Am avut un an cu provocări specifice, nu doar din punct de vedere politic şi social, dar şi economic. Navigăm, fără hartă şi, uneori, fără compas, pe teritorii noi. Din păcate, nu este un fenomen specific ultimului an. Fie că este despre pandemie, izbucnirea războiului din Ucraina, instabilitatea politică globală, niciunul din ultimii ani nu a semănat unul cu celălalt. Ce am învăţat şi am tot exersat însă, este capacitatea de adaptare la contexte noi. Şi în ultimul an am aplicat aceleaşi principii - adaptare la tehnologii noi, îmbunătăţirea serviciilor şi a produselor oferite clienţilor, crearea unei structuri interne cât mai solide, astfel încât să putem răspunde rapid schimbărilor pieţei şi a contextului”.

Neakaisa.ro este un brand lansat în 2014 de Laura şi Vlad Sardescu, din convingerea că spaţiile în care trăim ne influenţează profund starea de bine. Cu un magazin online şi un showroom fizic în Bucureşti, Neakaisa.ro oferă peste 40.000 de produse pentru baie şi casă, atent selectate alături de arhitecţi, designeri şi constructori. În 2024, a lansat şi propriul brand de produse, Rune, continuând să construiască mai mult decât amenajări - stări de echilibru, soluţii funcţionale şi spaţii care se simt ca acasă.