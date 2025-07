SUPLIMENT RETAIL Comercianţii, sub presiunea reglementărilor; Ce spun marii retaileri

Aproape toţi angajaţii marilor reţele de magazine sunt români, companiile străine care deţin lanţurile comerciale de la noi fac investiţii în Romania şi tot aici plătesc taxele, iar tot mai mulţi producători locali colaborează cu reţelele mari de comerţ, a subliniat George Bădescu, directorul executiv al Asociaţiei Marilor Reţele de Magazine din România (AMRCR). Acesta ne-a delarat, în cadrul unui interviu: "Dincolo de interpretările aparente, acestea sunt totuşi faptele care contează. A fost un an intens până acum, dar ne orientăm în principal către ceea ce influenţează bunul mers al lanţului alimentar - intervenţiile în business (de ex. plafonarea unei liste de alimente care este încă în vigoare) sau controalele suprapuse, repetitive şi neclaritatea în ceea ce priveşte competenţele autorităţilor care descind în magazine”. AMRCR a criticat, recent, măsura de prelungire a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Menţionăm că primul pachet de măsuri fiscale, adoptat recent de noul Guvern, prevede şi majorarea TVA, care va creşte de la 5, respectiv 9% la 11% şi de la 19% la 21%, rămânând, astfel în două trepte.

Reporter: Ultimul an a fost sub semnul campaniilor electorale şi al nesiguranţei, atât pentru societate, cât şi pentru mediul de afaceri. Cum au simţit marile reţele de magazine această perioadă, mai ales în contextul în care multe dintre ele au acţionariat străin, iar la noi s-a pus foarte serios problema suveransimului, în ultimul an?

George Bădescu: Marile magazine sunt companii care au ca scop interesele consumatorilor. Indiferent de orientarea politică, fiecare dintre noi are nevoie în continuare de servicii şi produse, iar retailerii sunt aici pentru a le oferi. De asemenea, aproape toţi angajaţii noştri sunt români, facem investiţii în Romania şi tot aici plătim taxele, iar tot mai mulţi producători locali colaborează cu reţelele mari de comerţ. Dincolo de interpretările aparente, acestea sunt totuşi faptele care contează. A fost un an intens până acum, dar ne orientăm în principal către ceea ce influenţează bunul mers al lanţului alimentar - intervenţiile în business (de ex. plafonarea unei liste de alimente care este încă în vigoare) sau controalele suprapuse, repetitive şi neclaritatea în ceea ce priveşte competenţele autorităţilor care descind în magazine.

Reporter: Au fost înregistrate scăderi ale activităţii, anul trecut şi în primul trimestru al acestui an, în rândul marilor lanţuri de magazine?

George Bădescu: Activitatea a fost una normală, cu activităţi mai intense spre final de an - în perioada sărbătorilor, activitate moderată la început de an. Nu au fost raportate scăderi, chiar dacă a existat acea tentativă de descurajare a consumatorilor. În final, toată lumea a înţeles că tot românii sunt cei care îi aşteaptă pe consumatori în magazine şi, dacă se doreşte susţinerea producătorilor locali, acest lucru se poate realiza alegând de la raft produsele locale, nu evitând magazinele.

Reporter: În actualele condiţii macroeconomice, politice, dar şi sociale, ce perspective are sectorul comerţului tradiţional din ţara noastră?

George Bădescu: Chiar dacă vedem în mass media şi social media multe declaraţii care inspiră anumite opţiuni, nu înseamnă că se şi concretizează. Singurele modalităţi de pontenţare ale oricărei forme de comerţ rămân calitatea, inovaţia, înţelegerea preferinţelor consumatorilor, investiţiile în vizibilitatea produselor şi preţurile competitive. Fiecare poate spune ce doreşte, dar totodată poate alege serviciile şi produsele pe care le doreşte, iar afirmaţiile de pe ecrane şi situaţiile din teren nu sunt de multe ori aceleaşi.

Reporter: Care consideraţi că sunt provocările şi oportunităţile momentului?

George Bădescu: În orice climat, antreprenorii pot găsi oportunităţi, iar aceia care le văd rămân mari jucători. Marile reţele comerciale se bazează pe experienţa internaţională, pe o logistică puternică şi pe investiţiile permanente în tehnologie şi inovaţie. De asemenea, căutăm mereu colaboratori care pot să vină în întâmpinarea nevoilor consumatorilor şi îi promovăm în strategia noastră de business. Vorbim atât de furnizorii locali şi internaţionali care se văd cu ochiul liber pe rafturi şi în campaniile noastre de publicitate, dar şi micii antreprenori care ne oferă soluţii de IT, logistice, de comunicare, marketing, de livrare la domiciliu ş.a.

Provocările sunt atât legate de preferinţele consumatorilor care îşi ridică mereu standardele, dar cred că cele mai multe vin din zona legislativă. Există proiecte aflate în proces legislativ în Parlament ce aduc ingerinţe în relaţia contractuală dintre întreprinderi şi în autonomia agenţilor economici. De asemenea, au fost mai multe tentative de acte normative care intenţionau plafonarea adaosurilor comerciale la toate produsele sau afişarea adaosurilor la raft.

Reporter: Ce rol are Inteligenţa Artificială şi evoluţia tehnologiei în dezvoltarea retailului?

George Bădescu: Inteligenţa Artificială ne ajută să înţelegem preferinţele consumatorilor analizând feedback-ul on-line al acestora şi facilitează comunicarea directă cu clienţii. Marile magazine folosesc AI pentru automatizarea proceselor interne - vedem casele self pay că au tot mai mult succes în rândul consumatorilor, ce scutesc astfel timp la cumpărături, iar angajaţii pot să fie repartizaţi pentru alte nevoi ale acestora. Aplicaţiile magazinelor folosesc AI pentru oferte personalizate. De asemenea, au apărut magazine care au tehnologizat întreaga experienţă de cumpărături, iar angajaţii se ocupă de partea de aprovizionare şi asistenţă.

Reporter: În ce măsură marile reţele de magazine îşi extind activitatea în mediul on-line?

George Bădescu: Toate magazinele sunt prezente şi on-line, au aplicaţii şi majoritatea colaborează cu firmele de food delivery pentru livrări rapide. Sunt, de asemenea, consumatori care preferă varianta de comandă on-line şi ridicare din magazin, iar platformele de e-commerce sunt îmbunătăţite constant.

Reporter: Cum evoluează cererea din piaţă şi care sunt tendinţele din domeniu?

George Bădescu: Consumatorii sunt tot mai bine informaţi şi caută un raport bun calitate-preţ, dar vor să ştie şi detalii despre produse (de ex. originea produsului, sustenabilitate).

Reporter: Tot mai mult, comercianţii apelează la forţă de muncă din ţările asiatice. Cum influenţează acest lucru sectorul de retail?

George Bădescu: Situaţia forţei de muncă din România este o provocare. Investim în angajaţi şi venim cu pachete salariale competitive, însă încercăm să suplinim această lipsă de personal, mai ales în zona de logistică.

Reporter: Care sunt problemele cu care vă confruntaţi în acest moment şi ce soluţii există pentru rezolvarea acestora, în opinia dumneavoastră?

George Bădescu: În acest moment sperăm ca noul Guvern să implice cât mai mult reprezentanţii mediului de afaceri în procesul decizional. Sectorul de retail a trebuit să facă faţă unei adevărate avalanşe de suprareglementări, sub diverse justificări, fără ca obiectivul acestora să fie expus cu claritate sau evaluat ulterior după efectele concrete din piaţă, invocându-se necesitatea atingerii unor rezultate care s-au dovedit că nu sunt sustenabile. Cu siguranţă, controlul permanent al statului asupra modului de funcţionare a pieţei nu poate fi o soluţie pentru o economie competitivă.

Reporter: Se simte apropierea unei crize economice în rândul operatorilor din domeniu? Cum se pregătesc aceştia pentru o eventuală criză financiară?

George Bădescu: Marile magazine dezvoltă strategii astfel încât consumatorii să fie cât mai puţin impactaţi, iar puterea de cumpărare să nu aibă de suferit. Consolidăm parteneriatele de încredere care au demonstrat rezilienţă de-a lungul timpului şi ne bazăm pe experienţa acumulată pentru a gestiona situaţii dificile.

Reporter: Mulţumesc!