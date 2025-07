SUPLIMENT RETAIL Ştiinţa, tehnologia şi oamenii - pilonii esenţiali pentru dezvoltarea business-ului BAT România

Reporter: Ultimul an a fost sub semnul campaniilor electorale şi al nesiguranţei, atât pentru societate, cât şi pentru mediul de afaceri. Cum aţi simţit dumneavoastră această perioadă, mai ales în contextul în care, la noi, s-a pus foarte serios problema suveranismului, cel puţin în ultima jumătate de an?

Sorin Preda: Este o perioadă de incertitudine, desigur, resimţită şi la nivelul mediului de afaceri şi al pieţei în general. România are însă o societate puternică şi privim cu încredere şi optimism evoluţia dezbaterilor la nivelul factorilor decizionali, bazate pe dialog şi deschidere către soluţiile oferite de mediul privat.

La rândul nostru, ne concentrăm pe dezvoltarea business-ului prin intermediul a trei piloni esenţiali pentru noi: ştiinţă, tehnologie şi oamenii care pun în aplicare zi de zi viziunea companiei pentru construirea unui viitor mai bun, prin intermediul unei lumi fără fum - a Smokeless World. Am fost prima companie din industrie care a oferit consumatorilor adulţi din România toate cele trei categorii de produse cu nicotină cu risc redus* şi credem în dezvoltarea continuă a acestui portofoliu, integrând permanent rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute de echipa de peste 1.700 de cercetători ai BAT la nivel global, dar şi inovaţia tehnologică care ajută aceste produse să ofere o experienţă cât mai completă consumatorilor noştri. Evident, oamenii sunt cei care aduc contribuţia esenţială în acest demers şi suntem mândri de cei peste 3.400 de colegi din cele trei entităţi ale BAT în România, care contribuie prin abilităţi profesionale şi personale valoroase şi o pregătire continuă la realizarea obiectivelor noastre.

Reporter: În actualele condiţii macroeconomice, politice, dar şi sociale, ce perspective consideraţi că are sectorul pe care-l reprezentaţi şi ce estimări aveţi pentru compania pe care o conduceţi?

Sorin Preda: Afacerea noastră, ca de altfel întreaga industrie a produselor cu nicotină, trec printr-un amplu proces de transformare: de peste zece ani investim semnificativ în ştiinţă şi cercetare pentru dezvoltarea unei noi categorii de produse cu risc redus*, care, pe baza dovezilor ştiinţifice obţinute şi a integrării inovaţiei tehnologice, să ofere fumătorilor adulţi alternative mai bune la fumat. Această viziune se bazează pe abordarea de reducere a riscurilor asociate fumatului, o strategie publică cu măsuri concrete prin care state precum Suedia, Marea Britanie, Noua Zeelandă sau Japonia au reuşit să reducă incidenţa fumatului.

Această strategie presupune însă o abordare progresistă în ceea ce înseamnă reglementarea produselor cu nicotină, care nu mai poate fi similară perioadei în care exista o singură categorie de produse, anume ţigaretele tradiţionale. Tehnologia evoluează, preferinţele consumatorilor evoluează, iar industria noastră reflectă această schimbare prin dezvoltarea noilor categorii de produse care nu implică arderea tutunului. Dar nu putem fi singuri în acest demers şi ne bazăm întotdeauna pe o abordare progresistă în reglementare şi pe responsabilitate în producţia şi comercializarea acestor produse, pentru ca această transformare să se concretizeze în beneficiul societăţii în ansamblu şi pentru ca reducerea riscurilor asociate fumatului să devină o realitate.

Reporter: Care consideraţi că sunt provocările şi oportunităţile momentului?

Sorin Preda: Cred că cea mai mare provocare rămâne comerţul ilicit, care afectează deopotrivă economia şi bugetul statului, siguranţa comunităţilor şi afacerile legitime. România are peste 2000 de km de graniţă cu state non UE, unde preţurile pot fi până la de trei ori mai mici. În acelaşi timp, prezenţa în spaţiul Schengen poate crea oportunităţi comerciale foarte bune, dar implică şi o responsabilitate în plus, deoarece aceste rute pot fi folosite şi de reţelele de crimă organizată. BAT este de peste 27 de ani un partener de încredere al autorităţilor în combaterea traficului ilicit de produse din tutun, care şi în prezent prejudiciază bugetul statului cu circa 2 miliarde de lei anual**.

În acest context, poate cea mai importantă oportunitate, pentru noi şi pentru întregul mediu de afaceri, este consolidarea unui cadru fiscal echitabil şi predictibil, care să ia în considerare atât realităţile economice, cât şi dovezile ştiinţifice existente şi nivelul diferit de risc al produselor cu tutun şi nicotină. Avem nevoie de această predictibilitate pentru a construi în continuare şi pentru a investi în dezvoltarea business-ului, în ştiinţă şi inovaţie şi în comunităţile în care suntem prezenţi de peste 27 de ani.

Reporter: Care sunt acţiunile pe care le-aţi derulat în ultimul an pentru stoparea contrabandei?

Sorin Preda: Contrabanda cu produse din tutun reprezintă un risc semnificativ pentru siguranţa economică şi a comunităţilor, în contextul în care produsele de contrabandă nu respectă standarde de calitate, nu plătesc taxe şi nu ţin cont de limita minimă de vârstă. Potrivit celor mai recente comunicări Novel, piaţa neagră a ţigaretelor a atins nivelul de 10,1% din totalul consumului, comparativ cu 9,1% la finalul anului trecut, un nivel record pentru ultimii patru ani. În ceea ce priveşte provenienţa produselor de pe piaţa neagră, cea mai mare pondere o deţin ţigaretele provenite din Duty Free (35,2%), urmate de cele din Bulgaria, cu 32%. România aplică deja cele mai mari taxe pentru produse din tutun din Uniunea Europeană raportat la veniturile populaţiei şi puterea de cumpărare, iar acceptabilitatea socială şi interesul reţelelor infracţionale pentru piaţa din România au susţinut dezvoltarea comerţului ilicit şi în mediul online, cu riscuri majore pentru societate şi consumatori, în contextul în care reţelele de criminalitate se adresează tuturor categoriilor sociale, inclusiv celor vulnerabile.

BAT România a dezvoltat, în 2017, platforma Stopcontrabanda.ro, singurul centralizator în timp real al datelor despre evoluţia capturilor de ţigarete de pe teritoriul României. Platforma este dezvoltată în parteneriat cu Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi Autoritatea Vamală Română, ale căror eforturi de combatere a contrabandei sunt susţinute de BAT prin expertiză şi donaţii de echipamente specifice. Dezvoltăm permanent campanii de informare asupra cadrului legal şi riscurilor traficului ilicit, un exemplu fiind campania de comunicare pe panouri publicitare în Bucureşti şi nouă mari oraşe din ţară. Ne implicăm activ şi în susţinerea comunităţilor afectate de traficul ilicit, prin organizarea de cursuri de reconversie profesională în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în judeţele Suceava şi Dolj.

Reporter: În ce măsură v-aţi extins activitatea în mediul online?

Sorin Preda: Ne concentrăm foarte mult pe dezvoltarea de soluţii digitale care să răspundă cât mai bine aşteptărilor în continuă evoluţie ale consumatorilor adulţi şi ne dorim ca produsele noastre să fie disponibile cu toate informaţiile relevante pentru aceştia. Abordarea pentru online este centrată pe consumator şi oferă o experienţă omnichannel: aşteptările consumatorilor evoluează, siguranţa, accesul facil şi rapid la produse şi informaţii fiind extrem de importante. Digitalizarea joacă un rol important în acest proces şi este esenţială pentru a crea o experienţă relevantă şi interesantă în construirea unei relaţii pe termen lung cu clienţii şi partenerii noştri comerciali. În prezent deţinem unele dintre cele mai vizibile branduri prezente în comerţul digital din România, atât prin propriile platforme de e-commerce, cât şi prin platforme dezvoltate de parteneri, precum e-MAG, Glovo sau Wolt.

În România, am dezvoltat platforme dedicate cu informaţii despre noile categorii de produse şi călătoria acestora de la dezvoltare la raft, pentru toate cele trei categorii de produse de risc redus*: produse pentru încălzirea consumabilelor din tutun şi plante, produse pentru vapat şi produse moderne cu nicotină pentru uz oral. Ne dorim, de asemenea, să creăm conţinut relevant în jurul portofoliului nostru, prin proiecte cu impact pozitiv în comunitate, în viaţa artistică şi culturală. Suntem un susţinător puternic al unora dintre cele mai mari festivaluri internaţionale din România, precum Electric Castle sau Summer Well, şi dezvoltăm constant iniţiative menite să sprijine comunitatea artistică din România şi să genereze o schimbare pozitivă în societate.

Ne-am propus să generăm valoare pe termen lung şi să devenim o afacere predominant fără fum până în 2035, încurajând fumătorii adulţi să treacă la alternative care nu implică arderea tutunului. Această alegere presupune să înţelegem ce produs, ce experienţă se potriveşte fiecărui tip de consumator şi, de asemenea, ce nevoi de informaţie şi cunoaştere există pentru o înţelegere cât mai corectă a tranziţiei către aceste categorii de produse. În acest sens, BAT a dezvoltat în 2024 platforma Omni™, un integrator al progresului BAT în cercetarea ştiinţifică pentru dezvoltarea produselor cu risc redus*, dar şi al studiilor independente care susţin reducerea riscurilor asociate fumatului prin intermediul noilor categorii de produse.

Indiferent de mediul în care comercializăm produsele, responsabilitatea şi integritatea practicilor comerciale nu sunt negociabile şi aşteptăm aceleaşi standarde şi de la partenerii noştri comerciali. România are deja una dintre cele mai restrictive şi complete legislaţii pentru prevenirea accesului minorilor la produse din tutun şi nicotină, iar respectarea şi aplicarea acestor prevederi legale reprezintă un element central în activitatea noastră atât în cadrul propriilor echipe, cât şi în cazul partenerilor comerciali, indiferent de canalul de comercializare utilizat.

Reporter: Ce investiţii derulaţi în acest moment şi ce buget aţi alocat în acest sens?

Sorin Preda: Retailul rămâne principalul canal de comercializare a produselor BAT, cu un rol fundamental în business-ul nostru.

Încă din 2019, BAT România a devenit primul jucător în domeniul comercializării produselor din tutun în România care a dezvoltat o platformă de comenzi online pentru retaileri, ce facilitează fluxul de date dintre BAT şi partenerii noştri comerciali. În prezent, peste 20.000 de clienţi (retaileri) accesează săptămânal platformele noastre de Digital Ordering (Web Ordering şi Electronic Data Interchange) în vederea plasării comenzilor şi peste 95% din volume sunt comercializate prin intermediul acestor instrumente.

În 2025, BAT România a migrat la platforma globală Digital Scale Up, oferind partenerilor comerciali din retail programe avansate de Business2Business şi o nouă platformă de Digital Ordering, adaptată mediului multi-category. Noua platformă (BATClub) este scalabilă şi permite dezvoltări continue, oferind partenerilor comerciali o imagine clară asupra portofoliului complex de mărci BAT, un management îmbunătăţit al stocurilor şi o mai bună monitorizare a vânzărilor produselor BAT. Pentru partenerii care nu folosesc platformele digitale, BAT România pune la dispoziţie o forţă dedicată de Customer Sales Support.

Investim semnificativ şi în traseul produselor de la propriile noastre depozite la comercianţi, de aceea din 2019 am implementat sistemul Pick&Pack, cel mai avansat sistem automatizat de pregătire a comenzilor existent în prezent în România, dezvoltat şi implementat împreună cu o companie românească. Prin acest sistem, BAT a dezvoltat în România un lanţ de supply chain integrat (aprovizionare şi distribuţie), de la preluarea comenzilor până la livrarea către partenerii comerciali.

Cred că cea mai importantă investiţie pentru noi rămân oamenii, colegii din BAT care sunt principalii ambasadori şi promotori ai transformării afacerii noastre pentru un viitor mai bun. Ne bazăm pe abilităţile lor valoroase în tehnologie şi inovaţie, leadership şi viziune strategică, dar şi pe calităţi personale precum ambiţie, curaj şi rezistenţă.

Cred că industria noastră traversează una dintre cele mai profunde transformări din evoluţia sa şi, prin prisma celor 25 de ani de experienţă în domeniu, personal percep acest moment ca pe o oportunitate extraordinară de a folosi experienţa, curajul şi viziunea pentru atingerea unor performanţe extraordinare. Şi mă bucur să am alături colegi care gândesc la fel.

Reporter: Mulţumesc.

* Bazat pe dovezile existente şi presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc şi provoacă dependenţă

** Potrivit estimărilor industriei