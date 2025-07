SUPLIMENT RETAIL Nord Brand Masters deţine, de anul trecut, brandul spaniol La Antigua Lavandera

Reporter: Care este cuvântul ce caracterizează cel mai bine anul 2024 din punct de vedere al business-ului?

Andrei Goarnă: 2024 a însemnat un an plin de provocări, iar rezultatele au venit cu un efort considerabil. Simt că puteam mai bine, dar suntem mulţumiţi. Am avut parte de multe schimbări legislative - eFactura, înregistrări, a trebuit să învăţăm şi asta a presupus mult timp şi atenţie. Nu în ultimul rând, finalul lui 2024 a însemnat aducerea în portofoliul nostru - Nord Brand Masters - a brandului spaniol La Antigua Lavandera, de la BlueSun, o companie multinaţională spaniolă, prezentă în peste 40 de ţări. Una peste alta, am avut un an bun.

Reporter: Care sunt motivele de îngrijorare în 2025, pentru afacerea pe care o conduceţi? Cum apreciaţi că a evoluat retail-ul în ultimii ani?

Andrei Goarnă: Retail-ul în România a crescut după perioada pandemiei şi era firesc. Am intrat aproape imediat, însă, într-o perioadă inflaţionistă, cu preţuri în creştere, la care am răspuns cu promoţii şi reduceri de preţuri. Ce ne-a definit activitatea în ultimii ani este efortul depus să simţim preferinţele clienţilor şi să fim lângă ei cu ceea ce doresc, de la fiecare produs pe care îl pui pe raft, din punct de vedere preţ/calitate. Simţim o competiţie din ce în ce mai mare, iar asta ne motivează şi ne stimulează, nicidecum nu ne îngrijorează. Mai cred că, dacă produsul este atractiv, de calitate şi corect ca preţ (cum este gama de detergenţi La Antigua Lavandera), prinde repede, mai ales la generaţia tânără. Tot ce avem nevoie este să găsim deschidere la marii retaileri pentru a reuşi să fim aproape de consumatori.

Reporter: Care sunt rezultatele activităţii companiei după primele luni ale anului în curs, comparativ cu estimările făcute la începutul lui 2025?

Andrei Goarnă: Rezultatele şi vânzările arată bine în primul trimestru. Se simte însă că oamenii sunt mai atenţi la ce cumpară şi cât. Simţim şi competiţia cum se ascute la raft, pe produs, pe preţuri, pe formatele oferite. Iau exemplu tot detergenţii - pentru că sunt produse necesare si pe care le folosim zilnic - vedem promoţii la preţuri pe care suntem aproape siguri că nu le poate susţine o companie producătoare sau vedem competiţie din China cu produse ieftine care nu dau garanţii similare de calitate cu produsele fabricate în UE. Aş spune că nu ne plictisim şi nici nu ne putem relaxa. Noile valuri de măsuri care vin din SUA, la care vedem zilele astea răspunsuri, sigur vor adăuga turbulenţe noi în piaţa de retail.

Dacă ne uităm la vânzările înregistrate la detergenţii La Antigua Lavandera, vedem o evoluţie foarte bună în primele trei luni ale acestui an şi suntem siguri că o să avem creştere şi în continuare. Datorită calităţii produselor La Antigua Lavandera şi preţurilor competitive, evoluţia nu poate fi decât în sus.

Reporter: Care sunt punctele tari şi punctele slabe ale Nord Brand Masters în contextul actual?

Andrei Goarnă: O să mă refer la acelaşi brand pe care l-am pus de curând pe piaţă şi la evoluţia sa. Vânzările de detergenţi La Antigua Lavandera au evoluat neaşteptat de bine în primele trei luni ale acestui an şi suntem siguri că o să avem în continuare creştere. Datorită calităţii acestor produse şi preţurilor lor competitive s-a întâmplat acest lucru. Suntem în curs de completare a gamei noastre de produse cu alte branduri competitive, iar în paralel ne mărim masa de clienţi care cumpără produsele noastre. Asta nici măcar nu le pot pune la puncte forte pentru că e "business as usual”. La Nord Brand Masters asta facem: ne concentrăm strategia pe produse relevante, pe protejarea puterii de cumpărare a clienţilor, prin preţuri competitive. Un mare plus al companiei este echipa pe care ne bazăm. Am reuşit să avem o echipă foarte bună şi unită, iar asta chiar face diferenţa în piaţă. Când spun echipă foarte bună spun colegi care sunt cu noi de la început şi care tratează fiecare lucru din companie aşa cum trebuie. Sunt foarte mândru de oamenii cu care lucrez, iar compania noastră se aseamănă cu un ceas - avem repere clare în fiecare zi - organizarea, target de vânzări, ofertele zilei şi promoţii, iar la final, realizările. În fiecare zi.

M-aţi întrebat şi de puncte slabe şi nu o să le las deoparte. Trebuie să învăţăm mai mult să fim „data-driven”, pentru că e un business care e condus pe bază de cifre, de date. Trebuie să învăţăm şi să ne obişnuim cu această eră a datelor şi a Inteligenţei Artificiale pentru a putea înţelege rapid evoluţiile, cifrele, tendinţele, de ce ai sau nu ai performanţă. În plus, aceste date devin foarte importante în orice negociere dintre un furnizor şi un mare retailer. Dacă nu ai datele calculate corect, corelate între ele, dacă nu poţi găsi justificări de business solide pentru care un retailer să îţi ia produsul, discuţia va cădea întotdeauna pe preţ. Doar pe baza datelor poţi prezenta scenarii de business care pot convinge retailerii să investească în listarea produselor tale. Pentru asta avem nevoie de o organizare adecvată, tehnologie avansată, măsurarea tuturor activităţilor, o gestionare a datelor şi multă disciplină. Aici avem de lucru pentru că totul se schimbă rapid în jurul nostru - preferinţele consumatorilor, preţurile, problemele furnizorilor, programele sau aplicatiile mobile etc. Deci suntem cu toţii sub presiunea timpului şi a schimbărilor. Ca într-o competiţie sportivă.

Reporter: Care sunt principalele obiective ale strategiei de business pentru perioada urmatoare?

Andrei Goarnă: Cheia succesului în retail stă în contractele făcute cu producători şi furnizori de calibru, în colaborarea dintre noi pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru brandurile din portofoliu, pentru ca produsele să ajungă la consumatori. E simplu ce vrem să realizăm în viitor. Să construim parteneriate solide cu furnizorii noştri şi să avem vânzări excelente. Pentru asta trebuie să fim pregătiţi să răspundem cât mai bine nevoilor clienţilor. Asta poţi să o faci dacă îţi înţelegi clienţii, dar şi să stii cum să răspunzi cerinţelor unor noi categorii de clienţi. Pentru că ne dorim să creştem. Nord Brand Masters s-a înfiinţat în 2017, deci suntem ca un copil care descoperă lumea şi a trecut de cei şapte ani de-acasă, cei mai importanţi. De acum trecem şi noi într-o altă etapă a descoperirilor şi a experienţelor noi. Am încredere că suntem pe drumul cel bun, al consolidării business-ului nostru.

Reporter: Mulţumesc!