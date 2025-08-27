Surse DPA: Germania introduce serviciul militar voluntar, cu recrutarea ca opţiune de rezervă

Cabinetul german şi-a definitivat planurile sale pentru serviciul militar voluntar, cu recrutarea ca o soluţie de rezervă, au declarat surse guvernamentale pentru DPA.

Proiectul va merge acum în Bundestag, unde este probabil să fie dezbătut în detaliu şi ar putea suferi modificări.

O revenire la serviciul militar obligatoriu, aşa cum au cerut politicieni din Uniunea Creştin-Democrată (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, nu a fost aprobată.

Armata germană (Bundeswehr) are nevoie de încă 80.000 de soldaţi activi. NATO consideră că este nevoie de o forţă de aproximativ 260.000 soldaţi pentru Germania pentru a se opune unui eventual atac, de exemplu dinspre Rusia.

Noul serviciu militar ar urma să furnizeze pregătirea de bază pentru un număr mai mare de rezervişti. Planul va începe cu 15.000 de noi recruţi şi va introduce evaluări medicale obligatorii începând din 2027.