Tanczos Barna: ”Ministerul Mediului a pierdut 1,7 miliarde de euro din PNRR”

Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, afirmă că Ministerul Mediului a pierdut finanţări în valoare de aproape 1,7 miliarde de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), potrivit news.ro.

El arată că, în condiţiile în care instituţii precum Apele Române au ratat deja toate proiectele propuse spre finanţare prin PNRR, entităţile care au proiecte în derulare trebuie să se concentreze asupra acelora care pot fi finalizate la termen.

”Din păcate, Apele Române au pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, au pierdut, practic, tot ce era prevăzut. (...) În acelaşi timp, Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 miliarde de euro disponibile prin PNRR la debutul PNRR-ului, la două miliarde, 1,7 miliarde aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei. Trebuie să ne concentrăm pe proiectele care pot fi finanţate”, a afirmat Tanczos Barna, într-o conferinţă de presă susţinută, vineri, la Oradea.

El a subliniat că ”nu este adevărat că nu se poate” ca fondurile europene să fie accesate de către autorităţile române.