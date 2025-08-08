Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Tanczos Barna: ”Propunem o reducere cu 20% a limitelor maxime şi minime de costuri la nivelul primăriilor”

S.B.
Politică / 8 august, 13:52

Tanczos Barna: ”Propunem o reducere cu 20% a limitelor maxime şi minime de costuri la nivelul primăriilor”

Proiectul privind reforma administraţiei publice formulează propuneri care vizează creşterea eficienţei în administraţia publică locală, una dintre acestea fiind reducerea cu 20% a limitelor maxime şi minime de costuri în funcţionarea primăriilor, potrivit news.ro.

Aceeaşi ”regulă” de reducere a cheltuielilor cu 20 de procente va fi aplicată şi în cazul prefecturilor şi la cabinetele miniştrilor şi la cele ale primarilor şi viceprimarilor. Vicepremierul Tanczos Barna a arătat că, prin implementarea acestei măsuri, ”se vor reduce schemele de personal cu mii de posturi la nivel naţional”.

”Propunem o reducere cu 20% a limitelor maxime şi minime de costuri la nivelul primăriilor de comune, oraşe şi municipii. Asta înseamnă că cei care au fost gospodari şi nu s-au dus la plafonul maxim de costuri nu trebuie să dea afară pe nimeni, nu trebuie să desfacă contracte de muncă, concedieri şi alte lucruri de genul acesta, iar cei care au fost la maximul unor costuri trebuie să facă o reducere cu 20%. În felul acesta, cei care au fost gospodari nu sunt afectaţi, cei care s-au întins la maxim şi au avut foarte mulţi angajaţi trebuie să facă o eficientizare”, a afirmat vicepremierul Tanczos Barna, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Oradea.

El a explicat că aceeaşi ”regulă” de reducere a cheltuielilor cu 20 de procente va fi aplicată şi în cazul prefecturilor şi la cabinetele miniştrilor şi la cele ale primarilor şi viceprimarilor.

Tanczos Barna a arătat că, prin implementarea acestei măsuri, ”se vor reduce schemele de personal cu mii de posturi la nivel naţional”.

În cazul Poliţiilor Locale, reducerea schemelor de personal este tot de 20%, astfel încât, dacă până în prezent schemele de personal erau calculate ţinând cont de cota de un poliţist la 1.000 de locuitori, propunerea este ca de acum înainte calculul să se facă stabilind un post de poliţist local la 1.200 de locuitori.

Întrebat dacă există un calcul privind economiile făcute ca urmare a implementării acestei măsuri, Tanczos Barna a răspuns că este vorba despre ”un impact minim de reducere a costurilor de 2,9 miliarde de lei pe an, minim”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

