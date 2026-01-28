Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ţara noastră îşi va promova potenţialul turistic la FITUR Madrid 2026

S.E.
Miscellanea / 28 ianuarie, 15:16

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) participă, în perioada 21-25 ianuarie 2026, la Târgul Internaţional de Turism FITUR Madrid, una dintre cele mai importante manifestări expoziţionale de profil la nivel mondial, desfăşurată la IFEMA - Feria de Madrid, Spania, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Participarea României la FITUR Madrid 2026 reflectă necesitatea de a asigura o promovare constantă, coerentă şi vizibilă a destinaţiei România pe pieţele externe, în special pe cele prioritare. Prezenţa la astfel de evenimente internaţionale de referinţă este esenţială pentru consolidarea imaginii României ca destinaţie turistică competitivă, atractivă şi diversă, capabilă să răspundă cerinţelor turiştilor internaţionali. În acest context, standul României va pune în valoare diversitatea şi autenticitatea ofertei turistice naţionale, evidenţiind patrimoniul natural şi cultural al României, a relatat comunicatul.

„Participarea României la FITUR Madrid face parte dintr-un efort mai larg de a ne promova constant şi coerent pe pieţele externe. Vorbim despre o piaţă importantă pentru turismul românesc şi despre o oportunitate de a prezenta diversitatea şi autenticitatea României ca destinaţie pentru turiştii internaţionali. Am făcut tot ce era necesar pentru a asigura participarea la acest târg de neratat pentru România”, a declarat Irineu Darău, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului, în comunicat.

Pentru a asigura continuitatea promovării României la evenimentele internaţionale majore din domeniul turismului, MEDAT participă la FITUR Madrid 2026 cu stand naţional, chiar şi într-un context economic care impune o gestionare atentă a resurselor. Această prezenţă permite menţinerea vizibilităţii României pe o piaţă externă importantă şi susţinerea eforturilor de atragere a unui număr tot mai mare de turişti străini, potrivit sursei citate.

Piaţa spaniolă reprezintă o piaţă prioritară pentru turismul românesc, Spania situându-se constant între primele zece ţări emiţătoare de turişti către România. Creşterea numărului de turişti spanioli în ultimii ani, accesibilitatea aeriană ridicată şi interesul acestora pentru circuite culturale, turism în natură, turism rural şi city break-uri fac din România o destinaţie cu un potenţial semnificativ de dezvoltare pe această piaţă, conform sursei amintite.

Participarea la FITUR Madrid oferă României o platformă importantă de vizibilitate internaţională, într-un context care reuneşte mii de profesionişti din industria globală a turismului, reprezentanţi ai autorităţilor, mass-media şi public larg. Prin această prezenţă, MEDAT urmăreşte creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, consolidarea poziţionării sale pe pieţele externe şi susţinerea dezvoltării durabile a turismului românesc, a relatat comunicatul.

Acţiunea se înscrie în cadrul programelor naţionale de marketing şi promovare turistică şi contribuie la obiectivul general de valorificare a potenţialului turistic al României pe plan internaţional, a concluzionat comunicatul de presă.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Pedro Sanchez în data de 28.01.2026, 15:36)

    Noa sa vedem - scoate itarii nea ilie la scuturat!

28 ianuarie

28 ianuarie
Ediţia din 28.01.2026

