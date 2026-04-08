TASS: Kremlinul salută armistiţiul dintre SUA şi Iran

Kremlinul a salutat miercuri armistiţiul convenit între Statele Unite şi Iran, pe care l-a descris drept o decizie „foarte importantă” pentru dezescaladarea situaţiei din Orientul Mijlociu, relatează TASS.

„Am primit cu satisfacţie această veste privind armistiţiul şi salutăm decizia de a nu continua escaladarea şi, mai ales, de a nu lansa atacuri asupra ţintelor civile”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferinţa de presă zilnică, potrivit TASS. Kremlinul a mai transmis că speră ca, după acest armistiţiu, negociatorii americani să aibă mai mult timp şi mai multe oportunităţi pentru a se ocupa de conflictul din Ucraina.

Moscova aşteaptă reluarea consultărilor în format trilateral privind Ucraina, a spus Dmitri Peskov, răspunzând unei întrebări adresate de TASS.

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus a fost întrebat dacă, pe fondul armistiţiului dintre SUA şi Iran, există speranţe pentru intensificarea eforturilor de soluţionare a conflictului ucrainean, de la care Washingtonul a fost distras în ultima perioadă de criza din Orientul Mijlociu, relatează TASS.

„Sperăm că, în viitorul apropiat, vor avea mai mult timp şi mai multe oportunităţi de a se întâlni în format trilateral, aşteptăm acest lucru”, a spus Peskov, menţionând că cele două procese de negociere sunt legate doar indirect, prin faptul că negociatorii americani sunt acum „ocupaţi cu problemele iraniene”, transmite TASS.