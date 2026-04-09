Taxa pe tranzacţiile digitale - soluţia Parlamentului European pentru acoperirea împrumuturilor contractate pentru redresare şi rezilienţă

English Version

Pentru rambursarea datoriilor aferente Planurilor Naţionale de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) de către UE, datorii ce se ridică la 220 de miliarde de euro, Parlamentul European propune introducerea unei taxe pe tranzacţiile digitale, a declarat ieri, la Bruxelles, europarlamentarul Siegfried Mureşan, co-raportor al PE privind cadrul bugetar multianual 2028-2034. Domnia sa a explicat că modalitatea de plată pentru datoriile făcute pentru fondurile nerambursabile trebuie aprobată până la 31 decembrie 2027 şi că, în prezent, există o majoritate în Parlamentul European care susţine această taxă, iar unele guverne ale statelor membre chiar o solicită activ.

Siegfried Mureşan a precizat: „Propunerea Parlamentului European este ca rambursarea datoriilor făcute pentru PNRR-urile statelor membre să se facă din surse proprii de venit ale Uniunii Europene, în afara bugetului Uniunii Europene. Pentru fondurile nerambursabile avem nevoie de o soluţie, iar această taxă pe tranzacţii digitale poate fi o soluţie. Obiectivul nostru este să găsim o soluţie care să genereze surse proprii de venit şi să garanteze continuarea proiectelor pe fonduri europene fără a avea reduceri ale bugetului. Este nefiresc ca cele mai mari companii digitale ale lumii, giganţii tehnologici, să aibă cifre de afaceri semnificative în Uniunea Europeană, să aibă profituri considerabile şi să nu plătească niciun fel de taxe aici. Ar fi nefiresc ca noi să reducem sprijinul pentru fermierii europeni, pentru IMM-urile europene, pentru cercetătorii europeni, pentru modernizarea de spitale sau de şcoli, în acelaşi timp în care giganţii tehnologici fac afaceri şi nu contribuie cu nimic la bugetul Uniunii Europene sau la bugetele statelor membre. De aceea, una dintre propunerile Parlamentului European va fi să avem o taxă pe tranzacţii digitale, care să constituie o sursă directă de venit a Uniunii Europene”.

Domnul Mureşan a menţionat şi câteva detalii tehnice, dar şi modelul de aplicare al acestei taxe, care există deja în câteva state membre UE, printre care se numără şi Austria.

„Austria e exemplul cel mai apropiat de ceea ce noi am dori la nivel european şi probabil va exista un prag minim pentru cifra de afaceri a companiilor care vor fi taxate, un prag minim pentru cifra de afaceri la nivel european. Va fi o taxă pe toate tranzacţiile digitale, o mică pondere din cifra de afaceri a companiilor respective. Deci, practic, taxa pe tranzacţii digitale va fi o taxă pe cifra de afaceri a companiilor. Trebuie să vedem exact cum este implementată o astfel de taxă; se va face o estimare de către o firmă specializată. Va trebui să vedem exact cum îşi desfăşoară activitatea, cât venit generează, cât profit generează, iar munca tehnică o vom face în următoarele luni pentru a vedea cum o astfel de taxă poate funcţiona în realitate. (...) Orice sursă proprie de venit creată de Uniunea Europeană poate intra în vigoare doar dacă este decisă în mod unanim de toate guvernele statelor membre, grupate în Consiliul Uniunii Europene, doar dacă este ratificată în toate parlamentele naţionale ale statelor membre şi dacă este votată cu majoritate absolută în Parlamentul European. Obiectivul este să avem surse proprii de venit adiţionale ale Uniunii Europene la 1 ianuarie 2028”, a afirmat Siegfried Mureşan.

Deputatul european a prezentat această taxă pe tranzacţiile digitale ca o alternativă viabilă la alte propuneri ale Comisiei Europene care nu întrunesc consensul. Printre ele se numără şi mărirea taxării pe tutun, propusă de Executivul comunitar, propunere despre care Siegfried Mureşan a spus: „Pe această taxă pentru tutun există o poziţie clară din partea mai multor state membre şi nu cred că o unanimitate este fezabilă în momentul de faţă; de aceea e nevoie de alternative, iar tranzacţiile digitale sunt alternativa la taxa pe tutun”.

El a adăugat: „Comisia Europeană a mai propus şi taxarea tuturor marilor corporaţii care au o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Cred că nici această taxă nu va întruni unanimitatea statelor membre şi de aceea avem nevoie de alternative care să nu afecteze competitivitatea economiei europene şi să nu împovăreze cetăţenii. (...) La fel, Comisia a prezentat în iulie anul trecut câteva propuneri, precum o taxă pe tutun şi o taxă pe deşeurile electronice nereciclate, pe care va trebui să le analizăm”.

Cert este că, prin viitoarea taxă pe tranzacţiile digitale, Parlamentul European propune ca, în perioada 2028-2034, Uniunea Europeană să colecteze, în cei şapte ani, 200 de miliarde de euro, prag destul de înalt, potrivit lui Siegfried Mureşan.