Tenis: Djokovic va participa la turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid

Tenismanul sârb Novak Djokovic va juca la turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid, au anunţat miercuri organizatorii, potrivit Agerpres.

După ce a suferit o eliminare prematură la Indian Wells, Djokovic a decis să nu participe la turneele ATP Masters 1.000 de la Miami şi Monte Carlo şi urmează să revină pe teren la sfârşitul lunii aprilie.

'Pregătire, concentrare şi stil. Novak Djokovic se pregăteşte pentru Mutua Madrid Open', au postat organizatorii turneului pe reţelele de socializare.

La eveniment va participa, printre alţii, Jannik Sinner, în timp ce Carlos Alcaraz a devenit incert din cauza unei accidentări.

La ediţia de anul trecut a turneului, Djokovic a fost învins în turul al doilea de italianul Matteo Arnaldi. Sârbul a câştigat de trei ori acest turneu, ultima oară în 2019.

Turneul va avea loc între 22 aprilie şi 3 mai şi este dotat cu premii de 8.235.540 euro.