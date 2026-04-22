Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Tezaur recuperat: Coiful de la Coţofeneşti va fi expus la Muzeul Naţional de Istorie a României

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 22 aprilie

Sursa foto: mnir.ro

Sursa foto: mnir.ro

English Version

Piese de o valoare istorică excepţională, Coiful de aur de la Coţofeneşti şi două brăţări dacice din aur, vor fi prezentate la Muzeul Naţional de Istorie al României (MNIR), după recuperarea lor în urma furtului spectaculos din 2025. Începând de azi şi până pe 3 mai, publicul va putea admira aceste artefacte în cadrul programului obişnuit de vizitare.

Furtul care a şocat Europa

Artefactele au fost expuse anul trecut în cadrul expoziţiei „Dacia - Tărâmul Aurului şi Argintului” organizată la Muzeul Drents din Assen. În ianuarie 2025, cu doar câteva zile înainte de închiderea expoziţiei, trei indivizi au detonat o intrare secundară a muzeului şi au sustras patru obiecte de patrimoniu: coiful şi trei brăţări de aur. Jaful, executat în câteva minute, a declanşat o amplă anchetă internaţională.

Recuperare parţială, după luni de incertitudine

Deşi suspecţii au fost arestaţi la scurt timp după furt, obiectele au rămas dispărute luni întregi. Abia la începutul lunii aprilie 2026, autorităţile olandeze au anunţat recuperarea coifului şi a două brăţări. Artefactele au fost găsite în stare foarte bună, cu excepţia unei uşoare deteriorări a coifului. A treia brăţară rămâne, în continuare, de negăsit. Recuperarea a fost posibilă în urma unui acord încheiat cu doi dintre suspecţi, în timp ce al treilea neagă implicarea. Procesul acestora este în curs în Ţările de Jos.

Despăgubiri şi impact public

În paralel cu ancheta, Ministerul Culturii a anunţat încasarea unei despăgubiri de 5,7 milioane de euro, reprezentând valoarea asigurată a pieselor furate. Furtul a stârnit reacţii puternice în România, fiind perceput ca o lovitură adusă patrimoniului naţional. Revenirea acestor obiecte în ţară are, astfel, şi o semnificaţie simbolică importantă.

Patrimoniu dacic de excepţie

Coiful de aur de la Coţofeneşti este una dintre cele mai valoroase descoperiri arheologice din România, datând din perioada dacică şi fiind asociat cu elitele războinice ale vremii. Expunerea sa, alături de brăţările recuperate, oferă publicului o rară oportunitate de a redescoperi o parte esenţială a istoriei antice a spaţiului românesc. Deşi recuperarea este un succes important pentru autorităţi, cazul nu este închis: o brăţară lipseşte, iar procesul penal este în desfăşurare.

Pentru public, însă, momentul marchează revenirea acasă a unor simboluri ale identităţii istorice - şi o şansă de a le vedea din nou, după un episod care a ţinut în suspans lumea muzeală europeană.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Ziarul BURSA

22 aprilie
Ediţia din 22.04.2026

Consultă arhiva ziarului
Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

JURNAL BURSIER

mai multe articole

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb