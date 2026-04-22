Tezaur recuperat: Coiful de la Coţofeneşti va fi expus la Muzeul Naţional de Istorie a României

Piese de o valoare istorică excepţională, Coiful de aur de la Coţofeneşti şi două brăţări dacice din aur, vor fi prezentate la Muzeul Naţional de Istorie al României (MNIR), după recuperarea lor în urma furtului spectaculos din 2025. Începând de azi şi până pe 3 mai, publicul va putea admira aceste artefacte în cadrul programului obişnuit de vizitare.

• Furtul care a şocat Europa

Artefactele au fost expuse anul trecut în cadrul expoziţiei „Dacia - Tărâmul Aurului şi Argintului” organizată la Muzeul Drents din Assen. În ianuarie 2025, cu doar câteva zile înainte de închiderea expoziţiei, trei indivizi au detonat o intrare secundară a muzeului şi au sustras patru obiecte de patrimoniu: coiful şi trei brăţări de aur. Jaful, executat în câteva minute, a declanşat o amplă anchetă internaţională.

• Recuperare parţială, după luni de incertitudine

Deşi suspecţii au fost arestaţi la scurt timp după furt, obiectele au rămas dispărute luni întregi. Abia la începutul lunii aprilie 2026, autorităţile olandeze au anunţat recuperarea coifului şi a două brăţări. Artefactele au fost găsite în stare foarte bună, cu excepţia unei uşoare deteriorări a coifului. A treia brăţară rămâne, în continuare, de negăsit. Recuperarea a fost posibilă în urma unui acord încheiat cu doi dintre suspecţi, în timp ce al treilea neagă implicarea. Procesul acestora este în curs în Ţările de Jos.

• Despăgubiri şi impact public

În paralel cu ancheta, Ministerul Culturii a anunţat încasarea unei despăgubiri de 5,7 milioane de euro, reprezentând valoarea asigurată a pieselor furate. Furtul a stârnit reacţii puternice în România, fiind perceput ca o lovitură adusă patrimoniului naţional. Revenirea acestor obiecte în ţară are, astfel, şi o semnificaţie simbolică importantă.

• Patrimoniu dacic de excepţie

Coiful de aur de la Coţofeneşti este una dintre cele mai valoroase descoperiri arheologice din România, datând din perioada dacică şi fiind asociat cu elitele războinice ale vremii. Expunerea sa, alături de brăţările recuperate, oferă publicului o rară oportunitate de a redescoperi o parte esenţială a istoriei antice a spaţiului românesc. Deşi recuperarea este un succes important pentru autorităţi, cazul nu este închis: o brăţară lipseşte, iar procesul penal este în desfăşurare.

Pentru public, însă, momentul marchează revenirea acasă a unor simboluri ale identităţii istorice - şi o şansă de a le vedea din nou, după un episod care a ţinut în suspans lumea muzeală europeană.