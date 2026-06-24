The Guardian: Senatul Statelor Unite limitează autoritatea militară a lui Donald Trump în Iran

Senatul american a aprobat o rezoluţie pentru reducerea puterilor de război ale preşedintelui Donald Trump, actul legislativ interzicând continuarea ostilităţilor militare contra Iranului fără aprobarea expresă a Congresului, relatează The Guardian.

Măsura a trecut cu 50 de voturi pentru şi 48 împotrivă, după ce patru senatori republicani au votat alături de tabăra democrată, informează sursa menţionată

„Eroarea istorică a lui Trump în Iran rămâne în cărţile de istorie drept una dintre cele mai grave incursiuni de politică externă”, declară liderul minorităţii democrate, Chuck Schumer, înaintea votului. „Poporul american a văzut preţuri record la pompă, costuri în creştere şi, în mod tragic, pierderea a 13 militari”, adaugă reprezentantul democrat, n notează The Guardian.

Documentul a primit anterior şi votul Camerei Reprezentanţilor, iar adoptarea sa finală are loc în contextul negocierilor pentru pace iniţiate de Washington în Elveţia, potrivit sursei citate.

„Congresul nu a autorizat niciodată acest război eşuat, iar preşedintele cu siguranţă nu are autoritatea pentru continuarea lui pe termen nedefinit fără acordul nostru”, afirmă Greg Meeks, iniţiatorul rezoluţiei din Camera Reprezentanţilor, mai adaugă sursa citată.

Hotărârea nu necesită semnătura şefului statului pentru a intra în vigoare. Casa Albă şi aliaţii republicani contestă constituţionalitatea acestui demers legislativ, bazat pe Legea Puterilor de Război din anul 1973. Sondajele recente arată că doar 23% dintre cetăţenii americani consideră utilă această intervenţie militară, notează aceeaşi sursă