Thomas Muller a debutat în MLS pentru Vancouver Whitecaps duminică seara. La câteva momente după ce a intrat pe teren, fostul atacant de la Bayern Munchen a marcat ,dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid.

Fostul internaţional german (131 de selecţii, 45 de goluri) a apărut pe teren imediat după o ora de joc, când echipa sa conducea cu 1-0, după golul lui White (6), dar în cele din urmă nu a putut împiedica egalarea lui Houston în ultimele minute (1-1), prin brazilianul Artur,.

El a părăsit Bayern Munchen în această vară, după 17 sezoane.