Titus Corlăţean, reprezentant APCE la Comisia de la Veneţia pentru drepturi omeneşti şi afaceri juridice

Senatorul Titus Corlăţean a fost ales reprezentant al Comisiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru Afaceri juridice şi drepturile omului în Comisia de la Veneţia, conform Agerpres.

Potrivit Senatului, decizia a fost luată în cadrul primei părţi a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care are loc la Strasbourg în perioada 26-30 ianuarie, în baza acordului celor cinci grupuri politice membre, a relatat Agerpres.

"Comisia de la Veneţia este organul consultativ al Consiliului Europei în domeniul constituţional, care dezvoltă şi promovează experienţele constituţionale şi juridice ale statelor membre, contribuind astfel la consolidarea unui patrimoniu constituţional comun. Această structură a fost creată printr-un acord extins al Consiliului Europei, care reuneşte cele 46 de state membre ale organizaţiei de la Strasbourg şi alte 15 ţări care împărtăşesc aceleaşi valori fundamentale”, potrivit Agerpres.

Comisia de la Veneţia are rolul de a oferi statelor membre consiliere juridică şi de a acorda asistenţă celor care doresc să îşi alinieze structurile instituţionale şi juridice la standardele europene şi internaţionale în domeniile democraţiei, drepturilor omului şi statului de drept, se mai precizează, potrivit Agerpres.

Mandatul senatorului Corlăţean, în calitate de reprezentant al Comisiei APCE pentru Afaceri juridice şi drepturile omului la Comisia pentru Democraţie prin Drept, va fi exercitat pe parcursul acestui an, cu posibilitatea de prelungire pentru încă un an, a relatat sursa menţionată.