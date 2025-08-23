Toate companiile româneşti incluse în indicii FTSE Global All Cap îşi menţin prezenţa în aceşti indici

Vineri, 22 august, furnizorul global de indici FTSE Russell a făcut public anunţul privind rezultatele indicative ale revizuirii semestriale care vor intra în vigoare începând cu data de 22 septembrie 2025, se arată într-un comunicat al BVB remis redacţiei.

Potrivit anunţului disponibil la acest LINK, toate cele 9 companii româneşti incluse în indicii FTSE Global All Cap dedicaţi Pieţelor Emergente au fost menţinute în aceşti indici globali. Rezultatele indicative anunţate pot fi supuse unor modificări până la sfârşitul zilei de 5 septembrie 2025.

Astfel, începând cu luna septembrie 2025, România va fi prezentă în indicii FTSE Russell cu 12 companii, dintre care 9 companii în indicii FTSE Global All Cap - Banca Transilvania (TLV), Electrica (EL), Hidroelectrica (H2O), MedLife (M), Nuclearelectrica (SNN), OMV Petrom (SNP), One United Properties (ONE), Teraplast (TRP) şi TTS Transport Trade Services (TTS) şi 3 companii incluse în indicii FTSE Global Micro Cap - Arobs Transilvania Software (AROBS), Bursa de Valori Bucuresti (BVB) şi Purcari Wineries (WINE). Acţiunile companiilor Aquila Part Prod Com (AQ) şi Sphera Franchise Group (SFG) nu vor mai face parte din indicii FTSE Global Micro Cap întrucât capitalizarea bursieră totală a companiilor a depăşit pragul maxim admis al acestor indici la revizuirea curentă. Aceste companii au posibilitatea de a fi reincluse în viitor în indicii FTSE Russell.

"Indicatorii BVB arată o evoluţie bună, în context favorabil la nivel european si global. Investitorii apreciază potenţialul de creştere al pieţei noastre. Menţinerea ratingului investment grade în plin program de reforme structurale este de natură să inspire încredere. Programul Fidelis rămâne deosebit de atractiv cu scutire de impozit şi contribuie la creşterea numărului de investitori retail - un efect de incluziune financiară foarte benefic pentru dezvoltarea pieţei.”, a declarat Remus Vulpescu, Directorul General al BVB.

România a fost promovată la statutul de Piaţă Emergentă de către funizorul global de indici FTSE Russell încă din anul 2020, ca recunoaştere a dezvoltării pieţei de capital. Creşterea numărului de companii româneşti prezente în indicii FTSE Russell funcţionează ca un catalizator pentru atragerea de capital, validând atractivitatea internaţională a pieţei de capital din România şi direcţionând finanţarea către companiile listate şi, implicit, în economia naţională.

Totodată, în luna iunie a acestui an, furnizorul global de indici MSCI a încadrat piaţa de capital din România ca Piaţă de Frontieră Avansată (Advanced Frontier Market), ca o recunoaştere a gradului ridicat de accesibilitate al pieţei de capital din România pentru investitorii internaţionali. În prezent, 35 de companii româneşti sunt incluse în indicii MSCI.