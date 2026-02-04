Top economii ale lumii - 1980 vs. 2025

English Version

Peisajul economic global a suferit o transformare majoră în ultimele patru decenii. În timp ce unele ţări şi-au menţinut dominaţia, altele au ieşit dintr-o obscuritate relativă şi au ajuns în rândul celor mai mari economii ale lumii, conform unei analize visualcapitalist.com, care compară principalele economii mondiale din 1980 până în 2025, în baza datelor Fondului Monetar Internaţional (FMI). Produsul Intern Brut (PIB) al ţărilor din clasament este calculat în dolari americani - curs actual, neajustat la inflaţie.

• Statele Unite se menţin în fruntea clasamentului

Plasate pe primul loc în 1980, cu un PIB nominal de 2,857 trilioane de dolari, Statele Unite ale Americii deţin supremaţia globală şi în 2025, cu 30,616 trilioane de dolari.

Dominaţia susţinută a SUA reflectă o combinaţie de factori, inclusiv poziţia de lider tehnologic, maturitatea pieţelor de capital, cererea solidă din partea consumatorilor şi rolul global al dolarului american.

• Ascensiune istorică a Chinei

China a înregistrat cea mai importantă dinamică în clasament. În 1980, ţara asiatică se clasa mult în afara primelor cinci economii mondiale, cu un PIB puţin peste 300 de miliarde de dolari. În 2010, China a depăşit Japonia, devenind a doua cea mai mare economie a lumii, iar în 2025 PIB-ul său a ajuns la aproape 19,4 trilioane de dolari. Această creştere a fost determinată de industrializarea rapidă, expansiunea economică bazată pe exporturi, urbanizare şi investiţii în infrastructură la scară largă.

• Platou în Japonia, stabilitate în Europa

Japonia a fost a doua cea mai mare economie din lume pe parcursul unei mari părţi a anilor 1980 şi 1990, atingând un vârf la mijlocul anilor 1990. În 1980, ocupa poziţia a doua, cu 1,129 trilioane de dolari, spre exemplu. Cu toate acestea, creşterea economică mai lentă şi provocările demografice au făcut ca ţara să coboare pe locul al patrulea în 2025, cu un PIB de 4,28 trilioane de dolari.

Între timp, economiile europene majore, precum Germania, Regatul Unit şi Franţa, au rămas constant în apropierea vârfului clasamentului. Deşi creşterea lor a fost mai redusă faţă de cea a Chinei, aceste ţări continuă să joace un rol important în comerţul şi finanţele globale, notează sursa citată.

Germania ocupa locul al treilea în top în 1980, cu un PIB de 857 de miliarde de dolari, iar în 2025 o găsim pe aceeaşi poziţie, cu 5,014 trilioane de dolari. Regatul Unit avea un PIB de 605 miliarde de dolari în 1980 (locul 5 mondial), iar în 2025 - de 3,959 trilioane de dolari (locul 6). Franţa, cu un PIB de 695 miliarde de dolari, ocupa locul 4 în 1980, iar în 2025, cu un PIB de 3,362 trilioane de dolari, s-a poziţionat pe locul 7.

• Pieţele emergente, în ascensiune

Dincolo de China, mai multe pieţe emergente au urcat în clasament de-a lungul timpului. India a urcat constant, intrând în top cinci în 2025, cu un PIB de 4,125 trilioane de dolari, în timp ce ţări precum Indonezia, Turcia şi Arabia Saudită au câştigat importanţă pe măsură ce economiile lor s-au extins şi s-au diversificat.

Totodată, unele economii care se clasau pe locuri fruntaşe în 1980 - precum Italia şi Argentina - au pierdut teren în timp.

• PIB global de 123,6 trilioane de dolari, în 2026

Economia globală este estimată să ajungă la 123,6 trilioane de dolari în 2026, pe măsură ce ţările se redresează după şocurile recente şi se adaptează la ratele dobânzilor ridicate.

Conform FMI, Statele Unite ale Americii îşi menţin poziţia de cea mai mare economie din lume şi anul acesta, cu un PIB estimat de 31,8 trilioane de dolari, mai mult decât următoarele două ţări la un loc. Economia SUA a crescut cu aproximativ 70% în ultimii 25 de ani, în termeni ajustaţi la inflaţie.

China se clasează pe locul al doilea, cu 20,7 trilioane de dolari, reflectând o creştere mai lentă, dar totuşi substanţială, pe măsură ce se îndreaptă către o producţie avansată.

În Europa, Germania (5,328 trilioane de dolari) rămâne cea mai mare economie, alături de Marea Britanie (4,266 trilioane de dolari), Franţa (3,559 trilioane de dolari) şi Italia (2,702 trilioane de dolari), care se numără printre cele mai importante zece economii ale lumii. Aceste ţări se numără, de asemenea, printre cele mai bogate economii din lume după PIB pe cap de locuitor.

Multe pieţe emergente continuă să câştige pondere economică în 2026. Economia Indiei este proiectată să ajungă la 4,5 trilioane de dolari, ceea ce o face a patra cea mai mare economie din lume, după PIB.