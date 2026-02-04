TradeVille: ExxonMobil - rezultate solide, reacţie rezervată a pieţei

ExxonMobil Corp. din SUA a raportat rezultate peste aşteptări pentru trimestrul al patrulea din 2025, susţinute de producţia record din Permian şi Guyana şi de o îmbunătăţire vizibilă a rezultatelor din rafinare, însă reacţia pieţei a fost rezervată. În pofida depăşirii estimărilor de venituri şi profit, acţiunea companiei s-a depreciat iniţial în tranzacţiile premarket, investitorii rămânând prudenţi pe fondul scăderii profitului net faţă de anul anterior şi al unei evaluări deja ridicate după raliul recent, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

• Concluzii-cheie

Rezultate financiare

Venituri trimestriale: 31 de miliarde de dolari (-1,3% anual; +1,1% vs prognoze)

Profit net trimestrial: 5 miliarde de dolari (-14% anual)

Profit pe acţiune - EPS trimestrial (GAAP): 71 de dolari (-11% anual)

EPS ajustat trimestrial: 71 de dolari (+2,4% anual; +0,9% vs prognoze)

Producţie întreg an fiscal 2025: 7 milioane de barili echivalent petrol (boe)/zi (cea mai ridicată producţie anuală din ultimii peste 40 de ani)

Free cash flow trimestrial: 6 miliarde de dolari (-12% anual)

CAPEX: 1 miliard de dolari (ultimul trimestru din 2025); 29 de miliarde de dolari (2025); 27-29 miliarde de dolari (estimat 2026)

Distribuţii către acţionari (an fiscal 2025): 2 miliarde de dolari dividende; 20 de miliarde de dolari răscumpărări de acţiuni

Aspecte auxiliare

ExxonMobil este al doilea cel mai mare plătitor de dividende din S&P 500 şi a marcat 43 de ani consecutivi de creştere anuală a dividendului pe acţiune.

ExxonMobil a livrat toate cele zece proiecte-cheie planificate pentru 2025, care sunt estimate să contribuie cu aproximativ 3 miliarde de dolari la profitul din 2026, la preţuri şi marje constante.

Managementul a menţionat niveluri record ale volumelor procesate pe întreg anul, în timp ce marjele de rafinare s-au îmbunătăţit faţă de 2024.

Segmente de activitate

Upstream: profit de 3,5 miliarde de dolari, în scădere de la 5,7 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, în principal din cauza preţurilor mai mici ale ţiţeiului. Managmentul estimează o creştere a producţiei în 2026 până la circa 4,9 milioane boe/zi

Energy Products: profit de 3,4 miliarde de dolari, în creştere semnificativă de la 1,8 miliarde de dolari în trimestrul anterior. Compania estimează menţinerea unor marje favorabile în 2026, susţinute de cererea solidă.

Chemical Products: pierdere de 0,3 miliarde de dolari, comparativ cu un profit de 0,5 miliarde de dolari în trimestrul precedent. Marjele se vor menţine mici în continuare, pe fondul supracapacităţii globale.

Reacţia post-raportare

Post-raportare: scădere în tranzacţiile premarket (aproximativ -2,5%); a închis şedinţa de vineri cu +0,6%

Mişcarea aşteptată: +/-2,2%

Motivul scăderii în pre-market: aşteptări deja foarte ridicate după un raliu de circa 17% de la începutul lui 2026, combinat cu scăderea anuală a profitului net şi lipsa unui catalizator nou în estimări

• Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Estimările companiei

Producţie: ExxonMobil estimează pentru 2026 o producţie upstream de aproximativ 4,9 milioane boe/zi, cu circa 60% din volume din active ”advantaged”.

Contribuţia proiectelor: Cele zece proiecte livrate în 2025 ar urma să contribuie cu aproape 3 miliarde de dolari la profitul din 2026, la preţuri şi marje constante

Ţinte 2030: ExxonMobil a majorat ţintele de creştere a profitului şi fluxului de numerar cu aproape 5 miliarde de dolari fiecare până în 2030, fără creşterea bugetului de investiţii.

Răscumpărări acţiuni: ExxonMobil intenţionează răscumpărări de acţiuni de până la 20 de miliarde de dolari şi în 2026, în condiţii de piaţă rezonabile.

Estimările pieţei

Venituri în primul trimestru din 2026: 6 miliarde de dolari (FactSet)

EPS în primul trimestru din 2026: 59 de dolari (FactSet)

CEO - Darren Woods

„2025 a fost un an de execuţie excepţională şi de diferenţiere bazată pe tehnologie”.

„În medie, organizaţia noastră globală de proiecte livrează de aproximativ trei ori mai multe mega-proiecte decât cel mai apropiat competitor, la costuri cu până la 20% mai mici şi cu termene de livrare cu până la 20% mai rapide decât media industriei”.

CFO - Kathryn Mikells

„În ultimii cinci ani, ROCE-ul nostru a fost în medie de 11%, cu aproximativ două puncte procentuale peste cel al celui mai apropiat competitor”.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în ExxonMobil

Oportunităţi

Execuţie operaţională superioară industriei: ExxonMobil livrează de aproximativ trei ori mai multe mega-proiecte decât cel mai apropiat competitor, la costuri cu până la 20% mai mici şi termene de livrare cu până la 20% mai rapide.

Costuri scăzute, avantaj competitiv: ExxonMobil operează tot mai mult active cu cost redus şi eficienţă ridicată, ceea ce îi permite să rămână profitabilă chiar şi atunci când preţurile petrolului scad, oferind un avantaj competitiv faţă de jucătorii cu costuri mai mari.

Riscuri

Sensibilitate ridicată la preţul ţiţeiului: scăderea profitului net anual în ultimul trimestru din 2025 arată că rezultatele rămân dependente de evoluţia preţului petrolului.

Evaluare ridicată după raliul acţiunii: reacţia negativă post-raportare, în pofida rezultatelor peste aşteptări, sugerează că aşteptările pieţei sunt deja încorporate în preţ.

• Sentimentul pieţei

Sentimentul pieţei: prudent spre uşor negativ pe termen scurt, întrucât rezultatele peste aşteptări nu au fost suficiente pentru a susţine acţiunea după raliul anterior, dar pozitiv pe termen mediu-lung, pe fondul execuţiei operaţionale solide şi al generării consistente de cash.

Sentimentul din teleconferinţă: pozitiv şi încrezător, managementul a transmis că business-ul funcţionează bine, proiectele sunt livrate la timp şi sub control, producţia creşte, iar compania este confortabilă cu planurile pe termen lung, chiar dacă recunoaşte că preţurile petrolului pot rămâne volatile.

Ce au urmărit analiştii: evoluţia producţiei din Guyana şi Permian, ritmul de creştere a volumelor în 2026, disciplina capitalului (capex, răscumpărări), perspectivele pentru preţurile şi marjele din rafinare şi chimie, precum şi oportunităţile noi (energie pentru centre de date, captarea emisiilor) care ar putea susţine creşterea pe termen mediu.

• Estimările analiştilor

Preţ ţintă mediu: 133,93 dolari, ceea ce implică un potenţial de scădere de 5,3% faţă de preţul curent, de 141,43 dolari. Interval estimat: 105 dolari (minim) - 158 dolari (maxim).

Recomandări analişti: 10 ”Buy”, 7 ”Hold”, 1 ”Sell” (rating consensual: ”Moderate Buy”, pe baza a 18 analişti).

Modificare preţuri ţintă analişti (ultimele trei luni): Piper Sandler (144 - >142 dolari), Morgan Stanley (137 - > 134 de dolari), TD Cowen (”Buy”), Jefferies Financial Group (146 - > 148 de dolari; ”Buy”), UBS Group (”Buy”).

• Evaluare

P/E TTM: 23x, cu +38,1% peste mediana sectorului (14,65x) şi cu +61,2% peste media istorică pe cinci ani a companiei (12,55x).

P/E forward: 74x, cu +26,9% peste mediana sectorului (14,77x) şi cu +42,9% peste media pe cinci ani (13,11x).

Comparaţie P/E (TTM): ExxonMobil se tranzacţionează la un P/E de 20,23x, semnificativ peste Shell (12,15x) şi BP (13,93x) şi peste TotalEnergies (11,73x), indicând o evaluare premium faţă de majoritatea companiilor europene mari din domeniu.

Current S&P 500 P/E: 52x