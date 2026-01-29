TradeVille: Ryanair - un trimestru reuşit, cu amendă la bord

Ryanair Holdings plc a raportat venituri peste aşteptări pentru trimestrul al treilea din anul fiscal 2026, susţinute de trafic şi tarife mai ridicate, în timp ce profitabilitatea a fost afectată de o taxă excepţională legată de o amendă din Italia. În spatele acestui impact punctual, compania rămâne bine poziţionată operaţional şi financiar, însă mesajul prudent privind creşterea viitoare a temperat entuziasmul pieţei, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

• Concluzii-cheie

Rezultatele financiare

Venituri: 2 miliarde de euro (+9% anual; +1% vs prognoze)

EBIT: 2 milioane de euro (-44% anual)

Profit net (total): 4 milioane de euro (-80% anual)

Profit net (fără taxa excepţională): 4 miliarde de euro (-22% anual)

Profit pe acţiune (EPS): 0,289 euro (-79% anual; -77,8% vs prognoze)

Aspecte operaţionale

Trafic şi tarife: Traficul de pasageri a crescut cu 6%, până la 47,5 milioane, în timp ce tariful mediu a avansat cu 4%, susţinând o creştere a veniturilor cu 9% an/an.

Controlul costurilor operaţionale: În pofida creşterii costurilor totale cu 6% an/an, costurile unitare au rămas stabile şi peste aşteptări.

Amenda autorităţii italiene de concurenţă (AGCM): Ryanair a înregistrat un provizion excepţional de 85 de milioane de euro, reprezentând aproximativ 33% din amenda totală de 256 de milioane de euro; compania contestă decizia şi se declară încrezătoare că amenda va fi anulată în instanţă.

Segmente de venituri:

Venituri din zboruri regulate (Scheduled revenues): Veniturile din zboruri regulate au urcat cu 10% anual, până la 2,10 miliarde de euro, susţinute de creşterea traficului de pasageri cu 6% şi de majorarea tarifelor medii cu 4%.

Venituri auxiliare (Ancillary revenues): Veniturile auxiliare au avansat cu 7% anual, la 1,11 miliarde de euro, pe fondul creşterii traficului şi al unei majorări cu 1% a cheltuielilor medii per pasager pentru servicii opţionale.

Reacţia post-raportare

Post raportare: -2,3% faţă de închiderea din ziua anterioară publicării raportului

Mişcarea aşteptată: +/-6,4%

Motivul: Acţiunea a scăzut post-raportare pe fondul aşteptărilor deja ridicate ale pieţei şi al unui mesaj prudent privind creşterea tarifelor în următorul an fiscal

• Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Perspective

Profitabilitate: Ryanair ghidează un profit net după impozitare, pre-excepţional, între 2,13 şi 2,23 miliarde de euro pentru anul fiscal 2026.

Costuri: Costurile unitare au rămas neschimbate, iar pentru întreg anul fiscal compania anticipează o creştere moderată (1-3%).

Bilanţ şi capital: Compania are net cash de circa 1 miliard de euro şi va deveni efectiv fără datorii după rambursarea ultimei obligaţiuni în mai 2026.

• Mesaje-cheie şi sentiment

Sentiment:

Sentimentul pieţei: Sentiment precaut spre negativ, cu investitorii concentraţi pe aşteptări deja ridicate şi pe mesajul prudent al managementului privind creşterea viitoare, în pofida unor rezultate operaţionale solide.

Sentimentul din teleconferinţă: Ton încrezător, dar prudent, cu managementul subliniind performanţa operaţională solidă, cerere puternică şi avantaje structurale de cost; insistenţă clară că amenda AGCM este nefondată şi va fi anulată în instanţă.

Ce au urmărit analiştii: sustenabilitatea creşterii tarifelor, controlul costurilor unitare, impactul amenzii AGCM, livrările Boeing şi capacitatea de returnare a capitalului către acţionari.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Ryanair

Oportunităţi

Creşterea tarifelor peste ghidaj: Managementul anticipează o creştere a tarifelor de 8-9% pentru întregul an, peste ghidajul anterior de +7%, susţinută de cerere solidă şi rezervări foarte bune la început de 2026.

Bilanţ foarte solid şi remunerarea acţionarilor: Compania este aproape fără datorii, generează fluxuri de numerar ridicate şi are capacitatea de a continua răscumpărările de acţiuni şi dividendele speciale.

Riscuri

Amenda AGCM din Italia: Amenda de 256 de milioane de euro rămâne un risc juridic până la soluţionarea apelului, cu impact potenţial asupra rezultatelor raportate şi a sentimentului investitorilor.

Riscuri operaţionale externe: Posibile acţiuni sindicale, disfuncţionalităţi ATC şi incertitudini geopolitice pot afecta capacitatea, costurile şi predictibilitatea rezultatelor.

• Sentimentul analiştilor

Preţ ţintă mediu (12 luni): 76 de dolari, ceea ce implică un potenţial de creştere de 10,14% faţă de preţul curent de 69 de dolari.

Recomandări analişti: 7 ”Buy”, 3 ”Hold”, 0 ”Sell” (rating consensual: ”Moderate Buy”, pe baza a 10 analişti).

• Evaluare

P/E TTM: 21x, cu aproape 50,3% sub mediana sectorului (26,58x).

P/E forward: 98x, cu circa 41,3% sub mediana sectorului (25,54x).

STOXX 600 Europe P/E TTM: 9x