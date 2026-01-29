TradeVille: Ryanair - un trimestru reuşit, cu amendă la bord

Ryanair Holdings plc a raportat venituri peste aşteptări pentru trimestrul al treilea din anul fiscal 2026, susţinute de trafic şi tarife mai ridicate, în timp ce profitabilitatea a fost afectată de o taxă excepţională legată de o amendă din Italia. În spatele acestui impact punctual, compania rămâne bine poziţionată operaţional şi financiar, însă mesajul prudent privind creşterea viitoare a temperat entuziasmul pieţei, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.
• Concluzii-cheie
Rezultatele financiare
Venituri: 2 miliarde de euro (+9% anual; +1% vs prognoze)
EBIT: 2 milioane de euro (-44% anual)
Profit net (total): 4 milioane de euro (-80% anual)
Profit net (fără taxa excepţională): 4 miliarde de euro (-22% anual)
Profit pe acţiune (EPS): 0,289 euro (-79% anual; -77,8% vs prognoze)
Aspecte operaţionale
Trafic şi tarife: Traficul de pasageri a crescut cu 6%, până la 47,5 milioane, în timp ce tariful mediu a avansat cu 4%, susţinând o creştere a veniturilor cu 9% an/an.
Controlul costurilor operaţionale: În pofida creşterii costurilor totale cu 6% an/an, costurile unitare au rămas stabile şi peste aşteptări.
Amenda autorităţii italiene de concurenţă (AGCM): Ryanair a înregistrat un provizion excepţional de 85 de milioane de euro, reprezentând aproximativ 33% din amenda totală de 256 de milioane de euro; compania contestă decizia şi se declară încrezătoare că amenda va fi anulată în instanţă.
Segmente de venituri:
Venituri din zboruri regulate (Scheduled revenues): Veniturile din zboruri regulate au urcat cu 10% anual, până la 2,10 miliarde de euro, susţinute de creşterea traficului de pasageri cu 6% şi de majorarea tarifelor medii cu 4%.
Venituri auxiliare (Ancillary revenues): Veniturile auxiliare au avansat cu 7% anual, la 1,11 miliarde de euro, pe fondul creşterii traficului şi al unei majorări cu 1% a cheltuielilor medii per pasager pentru servicii opţionale.
Reacţia post-raportare
Post raportare: -2,3% faţă de închiderea din ziua anterioară publicării raportului
Mişcarea aşteptată: +/-6,4%
Motivul: Acţiunea a scăzut post-raportare pe fondul aşteptărilor deja ridicate ale pieţei şi al unui mesaj prudent privind creşterea tarifelor în următorul an fiscal
• Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective
Perspective
Profitabilitate: Ryanair ghidează un profit net după impozitare, pre-excepţional, între 2,13 şi 2,23 miliarde de euro pentru anul fiscal 2026.
Costuri: Costurile unitare au rămas neschimbate, iar pentru întreg anul fiscal compania anticipează o creştere moderată (1-3%).
Bilanţ şi capital: Compania are net cash de circa 1 miliard de euro şi va deveni efectiv fără datorii după rambursarea ultimei obligaţiuni în mai 2026.
• Mesaje-cheie şi sentiment
Sentiment:
Sentimentul pieţei: Sentiment precaut spre negativ, cu investitorii concentraţi pe aşteptări deja ridicate şi pe mesajul prudent al managementului privind creşterea viitoare, în pofida unor rezultate operaţionale solide.
Sentimentul din teleconferinţă: Ton încrezător, dar prudent, cu managementul subliniind performanţa operaţională solidă, cerere puternică şi avantaje structurale de cost; insistenţă clară că amenda AGCM este nefondată şi va fi anulată în instanţă.
Ce au urmărit analiştii: sustenabilitatea creşterii tarifelor, controlul costurilor unitare, impactul amenzii AGCM, livrările Boeing şi capacitatea de returnare a capitalului către acţionari.
• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Ryanair
Oportunităţi
Creşterea tarifelor peste ghidaj: Managementul anticipează o creştere a tarifelor de 8-9% pentru întregul an, peste ghidajul anterior de +7%, susţinută de cerere solidă şi rezervări foarte bune la început de 2026.
Bilanţ foarte solid şi remunerarea acţionarilor: Compania este aproape fără datorii, generează fluxuri de numerar ridicate şi are capacitatea de a continua răscumpărările de acţiuni şi dividendele speciale.
Riscuri
Amenda AGCM din Italia: Amenda de 256 de milioane de euro rămâne un risc juridic până la soluţionarea apelului, cu impact potenţial asupra rezultatelor raportate şi a sentimentului investitorilor.
Riscuri operaţionale externe: Posibile acţiuni sindicale, disfuncţionalităţi ATC şi incertitudini geopolitice pot afecta capacitatea, costurile şi predictibilitatea rezultatelor.
• Sentimentul analiştilor
Preţ ţintă mediu (12 luni): 76 de dolari, ceea ce implică un potenţial de creştere de 10,14% faţă de preţul curent de 69 de dolari.
Recomandări analişti: 7 ”Buy”, 3 ”Hold”, 0 ”Sell” (rating consensual: ”Moderate Buy”, pe baza a 10 analişti).
• Evaluare
P/E TTM: 21x, cu aproape 50,3% sub mediana sectorului (26,58x).
P/E forward: 98x, cu circa 41,3% sub mediana sectorului (25,54x).
STOXX 600 Europe P/E TTM: 9x
Sursele menţionate de TradeVille în această analiză sunt: raport companie, prezentare rezultate, SeekingAlpha, YCharts, MarketScreener, CNBC, Reuters, Barron's.
Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare.Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu există instrument financiar fără risc.
