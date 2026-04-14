Traian Băsescu: ”Peter Magyar este o copie aproape fidelă al lui Viktor Orban”

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, marţi, despre noul lider din Ungaria, Peter Magyar, care a câştigat duminică alegerile, că este o copie aproape fidelă al lui Orban, numai că este puţin mai tânăr, dar este naţionalist, este împotriva sprijinirii Ucrainei şi este împotriva intrării Ucrainei în Uniunea Europeană, informează news.ro.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a fost întrebat la Digi24 dacă este posibil un personaj politic ca Peter Magyar în România, la cum arată clasa noastră politică.

”Nu e posibil, acest maghiar este o copie aproape fidelă al lui Orban, numai că este puţin mai tânăr, dar este naţionalist este împotriva sprijinirii Ucrainei este împotriva intrării Ucrainei în Uniunea Europeană şi m-aş mira să nu fie împotriva intrării Republicii Moldova”, a spus fostul preşedinte.

Traian Băsescu a arătat că Peter Magyar ”este un suveranist în sufletul lui nu crede că se va schimba ceva”.

”Un singur lucru se va schimba, va executa tot programul de 27 de puncte care va permite să-şi încaseze cele 17 miliarde de euro, de care are nevoie şi are dreptul la ele de la Uniunea Europeană”, a mai spus Băsescu.