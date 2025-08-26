Trei societăţi slovene deţin peste 5% din drepturile de vot ale Fondului Proprietatea

Axor Holding D.D., Equinox D.D. şi Intus Invest D.O.O. deţineau 5,06% din drepturile de vot ale Fondului Proprietatea (FP), la data de 25 august, potrivit unui raport al FP publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Toate cele trei societăţi sunt înregistrate în Ljubljana, Slovenia. Equinox este o societate pe acţiuni listată la bursa din Ljubljana, ce activează în domeniul imobiliar, compania fiind o subsidiară a Axor Holding. Beneficiarul financiar al Axor Holding este Herman Rigelnik, în vreme ce fiul său, Matej Rigelnik, deţine 50% din Intus Invest, conform raportărilor de la BVB şi presei internaţionale.

Axor Holding controlează 2,79% din drepturile de vot ale Fondului Proprietatea, Equinox controlează 2,05%, iar Intus Invest 0,22%, se mai arată în notificarea de la bursa noastră.

Notificarea apare cu circa o lună înainte de adunarea acţionarilor FP, în care se va alege administratorul fondului pentru un mandat de patru ani. Parteneriatul dintre IRE AIFM HUB din Luxemburg şi Impetum Management - ce poartă denumirea de ROCA FP - a fost selectat drept candidatul preferat de către Comitetul Reprezentanţilor fondului, alegere contestată de un grup de acţionari care au solicitat un audit al procesului de selecţie.

Acţionarii au mai solicitat şi anularea procesului de selecţie a administratorului fondului şi aprobarea demarării de către Comitetul Reprezentanţilor a unui nou proces, în baza condiţiei ca acesta să aibă active în administrare cel puţin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea. Altă opţiune pentru acţionari este reînnoirea mandatului de administrator al Franklin Templeton, aflat la cârma FP din anul 2020.

Tot la finele lunii septembrie, acţionarii Fondului Proprietatea vor avea pe masă propunerea distribuirii sumei de 37,2 milioane lei ca dividende din rezultatul reportat nerepartizat al FP aferent anului 2024. Pentru luna iulie, Fondul Proprietatea a raportat o valoare a activului net de 2,13 miliarde lei, echivalentul unui discount de tranzacţionare de 36%. Valoarea bursieră a FP se ridică la circa 1,36 miliarde lei.