Trei societăţi slovene deţin peste 5% din drepturile de vot ale Fondului Proprietatea

A.I.
Piaţa de Capital / 26 august, 18:22

Trei societăţi slovene deţin peste 5% din drepturile de vot ale Fondului Proprietatea

Axor Holding D.D., Equinox D.D. şi Intus Invest D.O.O. deţineau 5,06% din drepturile de vot ale Fondului Proprietatea (FP), la data de 25 august, potrivit unui raport al FP publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Toate cele trei societăţi sunt înregistrate în Ljubljana, Slovenia. Equinox este o societate pe acţiuni listată la bursa din Ljubljana, ce activează în domeniul imobiliar, compania fiind o subsidiară a Axor Holding. Beneficiarul financiar al Axor Holding este Herman Rigelnik, în vreme ce fiul său, Matej Rigelnik, deţine 50% din Intus Invest, conform raportărilor de la BVB şi presei internaţionale.

Axor Holding controlează 2,79% din drepturile de vot ale Fondului Proprietatea, Equinox controlează 2,05%, iar Intus Invest 0,22%, se mai arată în notificarea de la bursa noastră.

Notificarea apare cu circa o lună înainte de adunarea acţionarilor FP, în care se va alege administratorul fondului pentru un mandat de patru ani. Parteneriatul dintre IRE AIFM HUB din Luxemburg şi Impetum Management - ce poartă denumirea de ROCA FP - a fost selectat drept candidatul preferat de către Comitetul Reprezentanţilor fondului, alegere contestată de un grup de acţionari care au solicitat un audit al procesului de selecţie.

Acţionarii au mai solicitat şi anularea procesului de selecţie a administratorului fondului şi aprobarea demarării de către Comitetul Reprezentanţilor a unui nou proces, în baza condiţiei ca acesta să aibă active în administrare cel puţin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea. Altă opţiune pentru acţionari este reînnoirea mandatului de administrator al Franklin Templeton, aflat la cârma FP din anul 2020.

Tot la finele lunii septembrie, acţionarii Fondului Proprietatea vor avea pe masă propunerea distribuirii sumei de 37,2 milioane lei ca dividende din rezultatul reportat nerepartizat al FP aferent anului 2024. Pentru luna iulie, Fondul Proprietatea a raportat o valoare a activului net de 2,13 miliarde lei, echivalentul unui discount de tranzacţionare de 36%. Valoarea bursieră a FP se ridică la circa 1,36 miliarde lei.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Axor
    (mesaj trimis de Lolin în data de 26.08.2025, 19:10)

    Acum 2-3 săptămâni FP a publicat lista investitorilor care au solicitat discutarea alegerii

    ROCA. Personal am crezut ca Axor și Echinox sunt societăți românești. Auzisem de diverse asociații culturale sau bisericești care ar fi cumpărat acțiuni și credeam ca este vorba de așa ceva. Nu! Sunt investitori din

    Slovenia care ne dau o lecție! Să vedem ce se va întîmplă la AG din septembrie. Din câte îmi dau seama Cionca nu este pregătit suficient să-și susțină punctul de vedere deși promite ca va da dividende în continuare. Oricum valoarea activelor FP este mult mai mare decât cea anunțată.iar strategia listării ar trebui intensificată. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

