Trump: ”NATO devine mult mai redutabilă cu Groenlanda în mâinile Statelor Unite”

Preşedintele Donald Trump şi-a reiterat decizia de a avea Groenlanda ca teritoriu american într-o postare făcută miercuri, pe Truth Social, cu câteva ore înainte de o întâlnire la Casa Albă a vicepreşedintelui JD Vance cu miniştrii de externe din Groenlanda şi Danemarca pentru a discuta despre acest subiect, în condiţiile în care atât guvernul de la Copenhaga, cât şi guvernul de la Nuuk resping pretenţiile americane, informează news.ro.

„Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională. Este vitală pentru Domul de Aur pe care îl construim”, a reiterat Trump, într-o postare pe Truth Social, referindu-se la scutul antirachetă pe care SUA vor să-l construiască.

Şeful Casei Albe cere NATO să se implice şi să-i susţină punctul de vedere: „NATO ar trebui să ne conducă spre obţinerea ei (a Groenlandei - n.r.)”, a scris el.

„DACĂ NOI NU O FACEM, RUSIA SAU CHINA O VOR FACE, IAR ASTA NU SE VA ÎNTÂMPLA!” - continuă Donald Trump, scriind cu litere mari, aşa cum face când vrea să sublinieze ceva. Este argumentul leit-motiv pe care îl aduce de la început pentru a justifica pretenţiile sale teritoriale.

Pe de altă parte, el minimizează forţa Alianţei Nord-Atlantice, repetând că fără Statele Unite nu ar avea nicio relevanţă, o idee pe care a mai vehiculat-o. „Din punct de vedere militar, fără puterea vastă a Statelor Unite, pe care am construit-o în mare parte în timpul primului meu mandat şi pe care o duc acum la un nivel nou şi chiar mai înalt, NATO nu ar fi o forţă eficientă sau un factor de descurajare - nici pe departe! Ei ştiu asta, şi eu la fel” - subliniază Donald Trump înainte de a conchide: „NATO devine mult mai redutabilă şi eficientă cu Groenlanda în mâinile STATELOR UNITE”.

„Orice altceva este inacceptabil”, punctează şeful Casei Albe.

De la revenirea sa la putere, în urmă cu aproape un an, preşedintele american menţionează în mod regulat posibilitatea de a prelua controlul asupra imensei insule arctice, strategice, dar puţin populate.

Şefii diplomaţiei daneze şi groenlandeze se vor afla miercuri la Casa Albă pentru o întâlnire tensionată menită să dezamorseze criza din Groenlanda.

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a solicitat această întâlnire cu secretarul de stat, Marco Rubio. Întâlnirea va avea loc în cele din urmă la Casa Albă, vicepreşedintele JD Vance cerând să participe la ea. În primăvara anului trecut, acesta din urmă a făcut declaraţii foarte dure la adresa Danemarcei în timpul unei vizite în Groenlanda, unde nu fusese invitat.

Løkke Rasmussen a declarat că speră să clarifice „anumite neînţelegeri” cu ocazia întâlnirii de la Casa Albă, în contextul în care Danemarca şi Groenlanda resping orice idee de anexare a insulei.

Donald Trump le-a sporit îngrijorarea în ultimele zile, duminică el declarând că va prelua „într-un fel sau altul” teritoriul autonom danez.