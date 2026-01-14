Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump: ”NATO devine mult mai redutabilă cu Groenlanda în mâinile Statelor Unite”

S.B.
Internaţional / 14 ianuarie, 14:36

Trump: ”NATO devine mult mai redutabilă cu Groenlanda în mâinile Statelor Unite”

Preşedintele Donald Trump şi-a reiterat decizia de a avea Groenlanda ca teritoriu american într-o postare făcută miercuri, pe Truth Social, cu câteva ore înainte de o întâlnire la Casa Albă a vicepreşedintelui JD Vance cu miniştrii de externe din Groenlanda şi Danemarca pentru a discuta despre acest subiect, în condiţiile în care atât guvernul de la Copenhaga, cât şi guvernul de la Nuuk resping pretenţiile americane, informează news.ro.

„Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională. Este vitală pentru Domul de Aur pe care îl construim”, a reiterat Trump, într-o postare pe Truth Social, referindu-se la scutul antirachetă pe care SUA vor să-l construiască.

Şeful Casei Albe cere NATO să se implice şi să-i susţină punctul de vedere: „NATO ar trebui să ne conducă spre obţinerea ei (a Groenlandei - n.r.)”, a scris el.

„DACĂ NOI NU O FACEM, RUSIA SAU CHINA O VOR FACE, IAR ASTA NU SE VA ÎNTÂMPLA!” - continuă Donald Trump, scriind cu litere mari, aşa cum face când vrea să sublinieze ceva. Este argumentul leit-motiv pe care îl aduce de la început pentru a justifica pretenţiile sale teritoriale.

Pe de altă parte, el minimizează forţa Alianţei Nord-Atlantice, repetând că fără Statele Unite nu ar avea nicio relevanţă, o idee pe care a mai vehiculat-o. „Din punct de vedere militar, fără puterea vastă a Statelor Unite, pe care am construit-o în mare parte în timpul primului meu mandat şi pe care o duc acum la un nivel nou şi chiar mai înalt, NATO nu ar fi o forţă eficientă sau un factor de descurajare - nici pe departe! Ei ştiu asta, şi eu la fel” - subliniază Donald Trump înainte de a conchide: „NATO devine mult mai redutabilă şi eficientă cu Groenlanda în mâinile STATELOR UNITE”.

„Orice altceva este inacceptabil”, punctează şeful Casei Albe.

De la revenirea sa la putere, în urmă cu aproape un an, preşedintele american menţionează în mod regulat posibilitatea de a prelua controlul asupra imensei insule arctice, strategice, dar puţin populate.

Şefii diplomaţiei daneze şi groenlandeze se vor afla miercuri la Casa Albă pentru o întâlnire tensionată menită să dezamorseze criza din Groenlanda.

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a solicitat această întâlnire cu secretarul de stat, Marco Rubio. Întâlnirea va avea loc în cele din urmă la Casa Albă, vicepreşedintele JD Vance cerând să participe la ea. În primăvara anului trecut, acesta din urmă a făcut declaraţii foarte dure la adresa Danemarcei în timpul unei vizite în Groenlanda, unde nu fusese invitat.

Løkke Rasmussen a declarat că speră să clarifice „anumite neînţelegeri” cu ocazia întâlnirii de la Casa Albă, în contextul în care Danemarca şi Groenlanda resping orice idee de anexare a insulei.

Donald Trump le-a sporit îngrijorarea în ultimele zile, duminică el declarând că va prelua „într-un fel sau altul” teritoriul autonom danez.

Opinia Cititorului ( 5 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de esop în data de 14.01.2026, 15:21)

    Qwowadis Guduvan

    Daca Trump nu isi respecta promisiunea de a interveni in Iran si acei mii de oameni au murit degeaba ,crezind in spuse lui Trump, intregul sistem de relatii inter statale la nivel global se va modifica imediat .Ajutorul e pe drum .Daca acest ajutor nu vine pentru SUA totul s-a sfirsit .Ideea nastrusnica de a ocupa Groenlanda nu este departe de ideea lui Putin de a ocupa intreaga Ucraina .Vor pati oare la fel amindoi ?Vedem cum Trump nu doreste o intelegere NATO crezind ca este superior ceea ce il situeaza alaturi de Putin care nu vrea oprirea razboiului in Ucraina .Un Trump binevoitor ar trebui sa incerce solutia NATO in Groenlanda .daca nu o face (aflam azi ) devine un adversar al intregii lumi libere si al cetatenilor din SUA care nu accepta asta . 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 15:44)

      a blufat cu ajutorul pt manifestantii din Iran, mergeti ca venim, va sustinem. unde-i sustinerea? cri cri.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 17:31)

      Aveti putintica rabdare,daca a zis ca e pe drum,atunci e pe drum dar drumul.e lung,nu e la o aruncatura de bat!Doar nu vreti sa atace haotic sa moara oameni nevinovati!In ceea ce priveste Groenlanda,daca nu i-a mers cu amenintarile,incearca sa convinga tarile NATO ca vezi Doamne e mai bine asa,ca vin chinezii rusii si mai stiu eu ce natii!,poate chiar extraterestrii!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 18:14)

      inca nu intelegi care este forta militara a europei ?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 15:30)

    Hai sictir!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 14 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 ianuarie
Ediţia din 14.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0897
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3658
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4532
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8752
Gram de aur (XAU)Gram de aur650.6110

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb