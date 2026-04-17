Trump: ”NATO şi-a creat singură o problemă”

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a reluat joi criticile la adresa NATO, afirmând într-o discuţie cu presa că alianţa „şi-a creat singură o problemă” prin faptul că nu a fost „alături” de Washington, relatează The Guardian.

Întrebat de jurnalişti la Casa Albă, liderul american a declarat: „Cheltuim trilioane şi trilioane de dolari pentru NATO, iar când le cer să se implice într-o situaţie mult mai minoră, nu au fost acolo pentru noi, niciunul dintre ei”.

Deşi administraţia sa a oprit livrările de ajutor militar către Ucraina, Trump a subliniat implicarea anterioară a Statelor Unite: „Noi am fost acolo (pentru) Ucraina, când au avut probleme de-a lungul anilor, noi am fost acolo”.

Preşedintele a insistat şi asupra fragilităţii alianţei occidentale, în contextul în care majoritatea statelor membre sunt europene şi se confruntă cu presiunea Rusiei. „Nu cred că ar fi acolo în caz de probleme mari şi, prin urmare, cred că şi-au creat singuri o problemă”, a afirmat el.

Pe parcursul conflictului cu Iranul, Donald Trump şi-a exprimat în mod repetat nemulţumirea faţă de aliaţii europeni şi din NATO, acuzându-i de implicare insuficientă într-un conflict iniţiat de Statele Unite şi Israel. În acelaşi timp, el a sugerat că Washingtonul ar putea lua în calcul retragerea din alianţă sau relocarea trupelor americane din ţările care nu au oferit sprijin.