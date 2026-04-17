Trump: ”Sper că Hezbollah se va comporta frumos în timpul armistiţiului”

Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat joi speranţa că mişcarea islamistă libaneză Hezbollah va respecta termenii armistiţiului cu Israelul, intrat în vigoare vineri la miezul nopţii, ora locală, relatează AFP.

„Sper ca Hezbollah să se poarte frumos în această perioadă importantă. Va fi un moment mare pentru ei dacă vor face asta. Destul cu crimele. Trebuie să avem în sfârşit pace”, a declarat liderul de la Casa Albă pe platforma sa Truth Social.

Israelul şi Libanul au convenit asupra unui armistiţiu de zece zile, care a început vineri la miezul nopţii, ora locală (joi, 21:00 GMT).