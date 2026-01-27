Trump: „Israel nu ar exista fără mine”

Preşedintele Donald Trump a reluat o afirmaţie puternică în discursul său despre relaţia Statelor Unite cu Israel, sugerând că statul „nu ar exista” fără acţiunile administraţiei sale, inclusiv loviturile împotriva Iranului şi sprijinul militar extins acordat Tel Avivului, potrivit G4Media.

Conform sursei citate, declaraţia preşedintelui american Donald Trump a fost făcută într-un interviu pe WABC Radio şi reflectă o poziţie publică foarte clară faţă de Orientul Mijlociu şi relaţia americană cu aliaţii săi strategici.

Trump a menţionat că, în timpul mandatului său anterior şi în actuala administraţie, Statele Unite au efectuat acţiuni militare împotriva Iranului considerat un adversar al Israelului, a relatat G4Media. El a subliniat că SUA a trimis o flotă militară importantă în Golful Persic, descrisă de Trump drept o „armadă” mai mare decât forţele folosite pentru interceptarea unor nave în largul Venezuelei, ca semn al angajamentului american în regiune, potrivit sursei citate.

Trump a vorbit şi despre politica internă: el şi-a exprimat sprijinul pentru Zohran Mamdani, actualul primar al New York-ului, lăudându-i „personalitatea bună” şi „resursele extraordinare”, deşi a criticat anumite politici pe care le consideră nefuncţionale sau nepractice, a informat sursa menţionată.

Declaraţiile lui Trump despre Israel vin pe fondul unui context internaţional încă tensionat în Orientul Mijlociu, conform G4Media. În 2025, armistiţiul între Israel şi Iran a fost mediat cu sprijinul Casei Albe şi Qatarului, punând capăt unui conflict de 12 zile, iar Trump a descris acel armistiţiu ca o „victorie pentru toată lumea”, în ciuda momentelor de escaladare militară, a subliniat sursa amintită.