Trump afirmă că i se spune „preşedintele Europei” pentru rolul în NATO şi în războiul din Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că i se spune „preşedintele Europei”, pentru eforturile de a opri războiul dintre Rusia şi Ucraina şi pentru că i-a convins pe liderii NATO să crească cheltuielile de apărare la 5% din PIB, relatează EFE, care afirmă cele ce urmează.

„Au atât de mult respect faţă de preşedinte încât îmi spun, în glumă, preşedintele Europei, ceea ce este o onoare”, a spus Trump în faţa jurnaliştilor la o ceremonie din Biroul Oval.

El a susţinut că, sub conducerea sa, Statele Unite au devenit „ţara cea mai respectată” din lume, lucru care „nu a existat pe vremea predecesorului său democrat Joe Biden”, datorită „leadership-ului dovedit în faţa partenerilor europeni”.

„Aţi văzut asta cu liderii europeni” veniţi la Casa Albă săptămâna trecută, a spus Trump, amintind de întâlnirea cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, reuniţi pentru a-l sprijini pe Volodimir Zelenski, conform sursei citate.

„Îmi plac aceşti oameni. Sunt oameni buni. Sunt mari lideri”, a adăugat liderul american, care a apreciat că „a fost o reuniune grozavă, iar ţara noastră este din nou respectată”.

În acelaşi context, Trump a amintit angajamentul asumat de statele membre NATO: „Aţi văzut asta cu NATO, unde au convenit să treacă de la 2% la 5%” din PIB pentru apărare, referindu-se la acordul de la summitul Alianţei, unde ţările membre - cu excepţia Spaniei - au acceptat creşterea etapizată a bugetelor militare, cu menţiunea că 1,5% din totalul de 5% poate fi cheltuit pentru securitate cibernetică sau infrastructură.