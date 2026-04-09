Trump ameninţă Iranul: „Dacă acordul nu este respectat, atunci începe din nou focul”

A.G.
Internaţional / 9 aprilie, 08:15

Sursa foto: Facebook / Donald J. Trump

Preşedintele SUA, Donald Trump, a transmis într-o postare publicată joi dimineaţă pe platforma Truth Social că navele, aeronavele şi personalul militar american, alături de muniţie şi armament suplimentar, vor rămâne „în şi în jurul Iranului” până când acordul convenit va fi respectat integral.

„Muniţia, armamentul şi orice altceva este adecvat şi necesar pentru desfăşurarea operaţiunilor de luptă şi distrugerea unui inamic deja serios slăbit vor rămâne în poziţie, în şi în jurul Iranului, până când ACORDUL REAL convenit va fi respectat pe deplin”, a scris Trump într-o postare publicată pe Truth Social.

Trump: „Dacă nu, atunci începe din nou focul”

Liderul de la Casa Albă a avertizat că, în cazul în care acordul nu va fi respectat, conflictul ar putea reizbucni la o scară şi mai mare.

„Dacă, din orice motiv, acest lucru nu se întâmplă - ceea ce este foarte puţin probabil - atunci începe din nou focul, mai amplu, mai puternic şi mai devastator decât a văzut cineva vreodată”, a afirmat Trump în aceeaşi postare de pe Truth Social.

Trump susţine că acordul prevede interzicerea armelor nucleare şi menţinerea deschisă a Strâmtorii Ormuz

În acelaşi mesaj, Donald Trump a susţinut că una dintre prevederile-cheie ale înţelegerii ar fi fost convenită „cu mult timp în urmă”.

„S-a convenit cu mult timp în urmă şi, în ciuda întregii retorici false care spune contrariul: FĂRĂ ARME NUCLEARE, iar Strâmtoarea Ormuz VA FI DESCHISĂ ŞI SIGURĂ”, a mai scris preşedintele american pe Truth Social.

„America revine în forţă”

Trump a adăugat că armata americană îşi reface stocurile şi se regrupează.

„Între timp, marea noastră Armată îşi reface capacitatea şi se odihneşte, privind înainte, de fapt, către următoarea sa victorie. AMERICA REVINE ÎN FORŢĂ!”, a transmis Donald Trump în postarea publicată pe Truth Social.

Acord

  1. 1.  Cum joaca la cacealma
    (mesaj trimis de anonima în data de 09.04.2026, 09:00)

    Cum joaca la cacealma acest barbugiu, bai nene... Stie bine ca nu are nicio carte in maneca si totusi o tine pe a lui in dispretul comunitatii internationale.

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

adb