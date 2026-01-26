Trump critică prezenţa lui Bad Bunny şi Green Day la Super Bowl şi anunţă că nu va participa

Preşedintele american a declarat că nu va participa la Super Bowl din California, programat pe 8 februarie, unde vor concerta Green Day şi Bad Bunny, artişti cunoscuţi pentru criticile aduse politicilor sale. El a explicat că distanţa este un motiv, dar a adăugat că i-ar fi plăcut să meargă, deoarece a fost bine primit la evenimentele Super Bowl şi consideră că este apreciat, relatează News.ro.

Deşi Donald Trump susţine că absenţa sa nu are legătură cu Green Day şi Bad Bunny, ambii critici ai politicii sale, el a criticat totuşi decizia NFL de a-i invita la eveniment, potrivit News.ro.

"Sunt împotriva prezenţei lor. Cred că este o alegere deplorabilă. Nu face decât să semene ură. Este teribil”, a declarat Donald Trump.

Anul acesta, Bad Bunny a fost ales headliner al Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, devenind, la 31 de ani, primul artist latino care va susţine singur spectacolul de la pauza Super Bowl, cel mai urmărit eveniment televizat din Statele Unite, a relatat News.ro.

Artistul portorican, cunoscut pentru poziţiile sale anti-Trump, a explicat că nu intenţionează să concerteze în Statele Unite în cadrul turneului său din 2026, din cauza temerii că ar putea avea loc intervenţii ale agenţiei ICE (Immigration and Customs Enforcement) la ieşirea din concerte, conform News.ro.

În piesa „Nuevayol”, de pe albumul „DeBÍ TiRAR MaS FOToS”, lansat în 2025, Bad Bunny imită vocea lui Trump şi spune: „Vreau să le cer scuze imigranţilor din America... Această ţară nu este nimic fără imigranţi. Această ţară nu este nimic fără mexicani, dominicani, portoricani, columbieni, venezueleni şi cubanezi”. Artistul îşi exprimă astfel susţinerea faţă de comunitatea latino, care a fost vizată de politicile administraţiei Trump încă de la începutul celui de-al doilea mandat, subliniază News.ro.

Green Day, cunoscuţi pentru criticile la adresa lui Trump, vor deschide Super Bowl, alături de Charlie Puth, care va interpreta imnul naţional, Brandi Carlile, care va cânta „America the Beautiful”, şi Coco Jones, care va interpreta „Lift Every Voice and Sing”, potrivit News.ro.

Încă din 2016, la American Music Awards, membrii trupei au cântat „No Trump, no KKK, no fascist USA” în timpul piesei „Bang Bang”. În 2025, la un concert din Belgia, pe 4 iulie, solistul Billie Joe Armstrong a încurajat publicul să strige „Fuck Donald Trump” şi a modificat versurile din „American Idiot”, înlocuind „I'm not a part of a redneck agenda” cu „I'm not a part of the MAGA agenda”, a relatat sursa citată.