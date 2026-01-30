Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump dă în judecată IRS şi Trezoreria: 10 miliarde $ despăgubiri pentru declaraţiile fiscale

U.B.
Internaţional / 30 ianuarie, 08:47

Trump dă în judecată IRS şi Trezoreria: 10 miliarde $ despăgubiri pentru declaraţiile fiscale

Preşedintele american Donald Trump a depus joi un proces împotriva Fiscului american (IRS) şi Trezoreriei şi a cerut despăgubiri de 10 miliarde de dolari pentru că nu ar fi reuşit să prevină scurgerea declaraţiilor sale fiscale, care au fost făcute publice în timpul primului său mandat, potrivit News.ro.

Trump a refuzat întotdeauna să-şi publice declaraţiile de venituri, încălcând tradiţia predecesorilor săi, relatează sursa citată. Procesul a fost depus în mod privat, nu în calitate de preşedinte, şi îl implică şi pe cei doi fii ai săi, precum şi compania sa, subliniază News.ro.

Plângerea susţine că IRS şi Trezoreria nu i-au protejat viaţa privată şi au permis unui angajat al unui subcontractor, Charles Littlejohn, să facă publică declaraţia sa prin intermediul presei, conform sursei citate anterior. Littlejohn a fost condamnat în ianuarie 2024 la cinci ani de închisoare pentru aceste fapte, notează News.ro.

Avocaţii lui Trump afirmă că IRS şi Trezoreria aveau obligaţia să protejeze declaraţiile sale şi că neglijenţa instituţiilor a provocat prejudicii financiare şi reputaţionale, umilire publică şi afectarea imaginii publice, adaugă News.ro.

Plângerea menţionează informaţiile publicate de The New York Times, care au arătat că Trump a plătit doar 750 de dolari impozite federale în 2016 şi 2017 şi niciun dolar în 10 din cei 15 ani anteriori, datorită pierderilor înregistrate de afacerile sale, conform News.ro.

În octombrie, avocaţii săi au cerut 230 de milioane de dolari Departamentului Justiţiei ca despăgubiri pentru anchete penale federale mai vechi, completează sursa citată.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.01.2026, 09:52)

    La ei ,ca la noi , cu plata?Uite asa, se fac miliarde!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.01.2026, 09:57)

    "umilire publică şi afectarea imaginii publice, adaugă News.ro.

    Trump a plătit doar 750 de dolari impozite federale în 2016 şi 2017 şi niciun dolar în 10 din cei 15 ani anteriori, datorită pierderilor înregistrate de afacerile sale,"

    Numai putin cine e de vina "pt umilirea publica" Trump ca nu a facut 1 leu profit , marele miliardar sau cine a facut publice declaratiile de venit? Umbla cu parandaratul , pe fata marele rechin, pe ascuns falit. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 30.01.2026, 10:00)

      daca nu umbla cu minciunica , nu-l umilea nimeni.

      sunt un miliardar smecher ce nu da taxe. sa plateasca prostii ce prajesc cartofi la Mc Donald's 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0957
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2651
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5548
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8825
Gram de aur (XAU)Gram de aur755.1450

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb