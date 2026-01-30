Trump dă în judecată IRS şi Trezoreria: 10 miliarde $ despăgubiri pentru declaraţiile fiscale

Preşedintele american Donald Trump a depus joi un proces împotriva Fiscului american (IRS) şi Trezoreriei şi a cerut despăgubiri de 10 miliarde de dolari pentru că nu ar fi reuşit să prevină scurgerea declaraţiilor sale fiscale, care au fost făcute publice în timpul primului său mandat, potrivit News.ro.

Trump a refuzat întotdeauna să-şi publice declaraţiile de venituri, încălcând tradiţia predecesorilor săi, relatează sursa citată. Procesul a fost depus în mod privat, nu în calitate de preşedinte, şi îl implică şi pe cei doi fii ai săi, precum şi compania sa, subliniază News.ro.

Plângerea susţine că IRS şi Trezoreria nu i-au protejat viaţa privată şi au permis unui angajat al unui subcontractor, Charles Littlejohn, să facă publică declaraţia sa prin intermediul presei, conform sursei citate anterior. Littlejohn a fost condamnat în ianuarie 2024 la cinci ani de închisoare pentru aceste fapte, notează News.ro.

Avocaţii lui Trump afirmă că IRS şi Trezoreria aveau obligaţia să protejeze declaraţiile sale şi că neglijenţa instituţiilor a provocat prejudicii financiare şi reputaţionale, umilire publică şi afectarea imaginii publice, adaugă News.ro.

Plângerea menţionează informaţiile publicate de The New York Times, care au arătat că Trump a plătit doar 750 de dolari impozite federale în 2016 şi 2017 şi niciun dolar în 10 din cei 15 ani anteriori, datorită pierderilor înregistrate de afacerile sale, conform News.ro.

În octombrie, avocaţii săi au cerut 230 de milioane de dolari Departamentului Justiţiei ca despăgubiri pentru anchete penale federale mai vechi, completează sursa citată.