Trump majorează tarifele vamale pentru Coreea de Sud la 25%

Donald Trump a anunţat luni creşterea tarifelor vamale pentru produsele importate din Coreea de Sud, de la 15% la 25%. Preşedintele SUA acuză Seulul că nu respectă un acord comercial negociat anterior, potrivit News.ro.

Trump a declarat că, din cauza neratificării acordului comercial de către parlamentul sud-coreean, tarifele pentru produsele din această ţară vor fi majorate de la 15% la 25%, subliniază News.ro.

Momentan nu este clar dacă noile tarife au intrat deja în vigoare. Casa Albă nu a oferit un răspuns imediat solicitărilor de clarificare, iar autorităţile sud-coreene susţin că nu au primit nicio notificare oficială din partea Washingtonului: „Până în acest moment nu există nicio notificare oficială sau explicaţie detaliată din partea guvernului SUA”, a transmis Casa Albastră din Coreea de Sud, conform sursei citate.

Ministrul sud-coreean al comerţului, aflat în vizită în Canada, va călători în Statele Unite pentru discuţii cu secretarul american al comerţului, Howard Lutnick, notează News.ro.

Pieţele financiare au reacţionat negativ. Indicele bursier de referinţă Kospi a scăzut cu peste 1% în primele ore ale şedinţei de marţi, înainte de a recupera parţial pierderile. Acţiunile Hyundai, cel mai mare producător auto sud-coreean, au înregistrat un declin de peste 2,2%, potrivit sursei citate anterior.

Coreea de Sud este unul dintre principalii parteneri comerciali ai Statelor Unite. În 2024, exporturile sud-coreene către SUA au totalizat aproximativ 132 de miliarde de dolari, arată datele Departamentului american al Comerţului. Printre principalele produse exportate se numără automobilele şi componentele auto, semiconductorii şi echipamentele electronice - bunuri care ar putea deveni mai scumpe pentru consumatorii americani în urma noilor taxe, conform News.ro.

Donald Trump anunţase în iulie un acord comercial cu Coreea de Sud care blocase creşterea tarifelor vamale de la 10% la 25% şi prevedea, printre altele, tarife preferenţiale pentru automobilele importate. Decizia actuală pare să anuleze parţial beneficiile acelui acord, adaugă sursa citată.