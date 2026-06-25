Trump pune la îndoială responsabilitatea americană în bombardarea şcolii din Minab: „Poate că nu era racheta noastră"

Preşedintele american Donald Trump a pus sub semnul întrebării implicarea armatei SUA în bombardarea şcolii primare din Minab, sudul Iranului, soldată cu moartea a 155 de persoane, dintre care 120 de copii, în prima zi a Războiului din Iran pe 28 februarie, conform AFP, citat de News.ro.

„Ceea ce s-a întâmplat este oribil, dar zburau rachete în toate direcţiile. Cineva a spus că a fost racheta noastră. Ei bine, poate că nu era racheta noastră. Eu n-am văzut nimic care să mă facă să cred că era. Multe rachete erau lansate de alţii", a declarat Trump presei în cadrul întâlnirii cu secretarul general NATO Mark Rutte la Casa Albă, potrivit aceleiaşi surse.

Întrebat despre rezultatele anchetei deschise de Pentagon, Trump a răspuns că trebuie să aştepte finalizarea ei, dar şi-a exprimat îndoiala că ancheta va permite atribuirea vreunei responsabilităţi, adăugând că nu ştie dacă se va spune vreodată că a fost una dintre rachetele americane, dat fiind că „zburau rachete în toate direcţiile", conform AFP. Preşedintele american negase iniţial orice responsabilitate americană, după care dăduse parţial înapoi şi anunţase că se va „acomoda" rezultatului anchetei, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit The New York Times, care citează oficiali americani şi surse apropiate anchetei, racheta care a lovit şcoala a fost trasă de armata americană, după o eroare de ţintire, conform News.ro. La jumătatea lunii mai, armata americană anunţa că ancheta, încredinţată unei organizaţii din afară, este „complexă" dar se „apropie de final", iar un oficial de rang înalt s-a angajat că va face publice concluziile, potrivit aceleiaşi surse.

Iranul indică armata americană ca responsabilă de atac. Israelul neagă orice legătură cu bombardamentul, potrivit AFP. La sfârşitul lui martie, Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a cerut Washingtonului să finalizeze ancheta cât mai rapid şi să facă publice concluziile, conform aceleiaşi surse.