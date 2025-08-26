Donald Trump intenţionează să se întâlnească cu Kim Jong Un

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat în timpul unei întâlniri cu preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, la Casa Albă, că se va întâlni cu Kim Jong Un din Coreea de Nord într-un „viitor potrivit”, relatează BBC.

Preşedintele SUA, Donald Trump, s-a întâlnit cu preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, în cadrul primei vizite importante în străinătate a liderului de la preluarea preşedinţiei în iunie, conform sursei.

În cadrul întâlnirii, Trump a vorbit despre relaţia sa „foarte bună” cu Kim Jong Un din Coreea de Nord, spunând că speră ca relaţia „să rămână aşa”.

El a adăugat că se va întâlni cu liderul nord-coreean într-un „viitor potrivit”, relatează sursa citată.

Trump şi Lee au avut prima lor întâlnire în circumstanţe tensionate. Trump a formulat plângeri vagi pe reţelele sociale cu privire la o „epurare sau revoluţie” în Coreea de Sud, înainte de a le retracta ulterior, considerându-le probabil o „neînţelegere” între aliaţi, potrivit Reuters.

În ciuda încheierii unui acord comercial în iulie, care a scutit exporturile sud-coreene de tarife mai severe din partea SUA, cele două părţi continuă să se certe cu privire la energia nucleară, cheltuielile militare şi detaliile unui acord care includea investiţii sud-coreene promise în valoare de 350 de miliarde de dolari în Statele Unite.

După întâlnirea cu Trump, Lee a participat la un forum de afaceri cu înalţi oficiali ai administraţiei americane şi directori executivi ai companiilor sud-coreene şi ai peste 20 de firme americane, printre care Carlyle Group, Nvidia, Boeing, GE Aerospace, Honeywell şi General Motors.

KIM IGNORĂ APELURILE LUI TRUMP

Coreea de Nord nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la declaraţiile lui Trump. Mass-media de stat a afirmat ulterior că exerciţiile militare comune ale SUA şi Coreei de Sud au demonstrat intenţia Washingtonului de a „ocupa” peninsula coreeană şi de a viza ţările din regiune, mai spune Reuters.

De la inaugurarea lui Trump în ianuarie, Kim a ignorat apelurile repetate ale acestuia de a relua diplomaţia directă pe care a urmărit-o în timpul mandatului său din 2017-2021, care nu a dus la niciun acord pentru oprirea programului nuclear al Coreei de Nord.

Retorica Coreei de Nord s-a intensificat, Kim promiţând să accelereze programul său nuclear şi condamnând exerciţiile militare comune ale SUA şi Coreei de Sud. În weekend, Kim a supravegheat testarea noilor sisteme de apărare aeriană.