Turcan: "Întârzierea raportului prezidenţialelor din 2024 costă coaliţia"

Deputatul Raluca Turcan, lider al PNL Sibiu, a afirmat vineri că întârzierea prezentării raportului privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 afectează politic atât coaliţia aflată la guvernare, cât şi PNL, potrivit Agerpres.

Raluca Turcan, fost vicepremier şi preşedinte interimar al PNL, a declarat într-o conferinţă de presă că fiecare zi de întârziere a prezentării argumentelor care au condus la anularea alegerilor prezidenţiale reprezintă o zi în care eforturile de consolidare a încrederii în statul român au efect mai mic, conform Agerpres. Ea a adăugat că, deşi poate nu creşte neîncrederea oamenilor, problema rămâne semnificativă, deoarece mulţi cetăţeni aşteaptă să afle, pe baza unor argumente credibile, ce s-a întâmplat exact în momentul anulării alegerilor, relatează Agerpres.

Deputatul liberal şi-a exprimat îngrijorarea faţă de nivelul scăzut de încredere în instituţiile statului român. Ea a menţionat că, potrivit sondajelor de opinie, cetăţenii au încredere redusă în Parlament, Guvern, Preşedinţie şi în autorităţile publice în general, conform sursei menţionate anterior.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la începutul lunii decembrie 2025 că raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 urmează să fie prezentat, cel mai probabil, la sfârşitul lunii ianuarie 2026m după cum transmite Agerpres.

Preşedintele a declarat că, după experienţa din 6 decembrie 2024, conştientizarea societăţii privind campaniile de dezinformare şi manipulare venite din partea Rusiei s-a amplificat, relatează Agerpres. El a recunoscut că, înainte de acel moment, percepea fenomenul ca fiind periferic, dar evenimentele au demonstrat contrariulm potrivit Agerpres. Totodată, şeful statului a subliniat că decizia respectivă a generat dubii privind viabilitatea democraţiei româneşti, dar că ulterior au apărut suficiente informaţii care să clarifice contextul acelei hotărâri, a menţionat sursa citată.