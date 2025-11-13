Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Turneul Campionilor: Sinner l-a învins pe Zverev

O.D.
Sport / 13 noiembrie, 06:37

Turneul Campionilor: Sinner l-a învins pe Zverev

Italianul Jannik Sinner şi-a asigurat un loc în semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins miercuri pe Alexander Zverev (foto) pentru a treia oară în 17 zile, informează atptour.com.

Încercând să-şi apere titlul la turneul final al sezonului, jucătorul în vârstă de 24 de ani a avut o prestaţie foarte bună, câştigând cu 6-4, 6-3. Sinner are un bilanţ de 2-0 în grupa Bjorn Borg şi nu a jucat încă împotriva lui Ben Shelton înainte de a ajunge în semifinale.

Sinner a obţinut a cincea victorie consecutivă împotriva germanului, ultimele două la Viena şi Paris. Ultima victorie a lui Zverev împotriva lui Sinner datează de la US Open 2023.

În momentele de presiune, italianul şi-a demonstrat forţa de caracter şi calmul de neclintit care îl caracterizează. Zverev, care a câştigat Nitto ATP Finals în 2018 şi 2021, a avut două mingi de break în primul game al meciului, pe care Sinner le-a anulat cu două aşi. Sinner a reuşit patru aşi doar în primul game şi 12 în tot meciul.

Încă în cursa pentru locul 1 în clasamentul ATP la sfârşitul anului, Sinner trebuie să câştige titlul săptămâna aceasta neînvins şi să spere că Alcaraz nu va înregistra o altă victorie. Alcaraz, deja calificat în semifinale, îl va înfrunta joi pe conaţionalul lui Sinner, Lorenzo Musetti.

Sinner are o serie de 28 de victorii consecutive pe hard indoor de când a pierdut în faţa lui Novak Djokovici în finala Nitto ATP Finals din 2023. De atunci, Sinner nu a mai pierdut niciun set la Torino. Anul trecut, el a devenit primul jucător de după 1986 (Ivan Lendl) care a câştigat turneul fără să piardă niciun set.

