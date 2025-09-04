Ultima ofertă Fidelis începe mâine; dobânzi între 3,1% şi 8,2%

English Version

Ministerul Finanţelor lansează o nouă ediţie a programului de titluri de stat Fidelis, ce se va derula între 5 şi 12 septembrie, dobânzile fiind situate între 3,1% şi 8,2%, conform unui anunţ al instituţiei.

Oferta este croită în opt tranşe, patru fiind în lei şi patru în euro. Tranşele în moneda naţională au maturităţi de doi, patru şi şase ani, cu dobânzi anuale de 7,2%, 7,6% şi 7,9%. Cea de-a patra tranşă este destinată donatorilor de sânge, are maturitatea de doi ani şi dobânda de 8,2%, fiind eligibile persoanele care fac dovada donării începând cu data de 1 aprilie.

Operaţiunea de piaţă se derulează într-o perioadă cu inflaţie în creştere. Rata anuală a inflaţiei - calculată pe baza indicelui preţurilor de consum (CPI) - a fost de circa 7,8% în iulie 2025 faţă de iulie 2024, în creştere puternică faţă de rata de aproximativ 5,7% înregistrată în iunie. Banca Naţională a României a revizuit în sus prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an, de la 4,6% la 8,8%, estimare care totuşi nu ia în considerare ultimele date din iulie. ”În septembrie, când probabil va fi vârful, în loc de nouă, probabil că va fi în jur de 9,6 - 9,7%, vârful de inflaţie, după care urmează o absorbţie treptată a şocurilor. Într-adevăr, în prognoza noastră, la sfârşitul anului viitor, inflaţia nu numai că va intra în intervalul ţintit, dar va fi chiar mai scăzută decât inflaţia prognozată în raportul precedent de inflaţie”, a spus guvernatorul Mugur Isărescu la jumătatea lunii trecute.

Tranşele Fidelis în euro au scadenţe de doi ani, cinci ani şi zece ani, cu dobânzi de 3,1%, 5,25% şi 6,5%. Tranşa destinată donatorilor de sânge are scadenţa de doi ani şi dobânda anuală de 4,1%.

Pentru zona euro, ultimele estimări ale Băncii Centrale Europene indică o inflaţie de 2% în acest an, care va coborî la 1,6% în 2026 înainte să se reîntoarcă la 2% în anul 2027.

Valoarea nominală a unui titlu Fidelis este de 100 lei, respectiv 100 euro, titlurile urmând să fie listate la Bursa de Valori Bucureşti. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei, în vreme ce pentru titlurile în euro pragul minim de subscriere este de 100 de euro pentru donatori, redus de la 1.000 de euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 de euro.

Prin ultima ofertă de titluri de stat Fidelis, Ministerul Finanţelor a atras 552,3 milioane lei şi 195 milioane euro (echivalentul a 1,53 miliarde lei).

În cadrul procesului de subscriere a titlurilor de stat Fidelis intermediarii nu percep comisioane. Veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştiguri de capital, sunt neimpozabile, în vreme ce prin listarea la BVB se oferă investitorilor posibilitatea de a le vinde înainte de scadenţă şi de a încasa dobânda aferentă perioadei de deţinere.