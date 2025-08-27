Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Un fond controlat de Lion Capital şi Longshield Investment a vândut masiv acţiuni în oferta Infinity Capital

Ziarul BURSA #Companii / 27 august

Un fond controlat de Lion Capital şi Longshield Investment a vândut masiv acţiuni în oferta Infinity Capital

FIA Active Plus este administrat de Swiss Capital, însă aproape toate unităţile sale de fond erau deţinute de Lion Capital şi Longshield Investment la finele primului trimestru

Infinity Capital Investments şi-a răscumpărat 9,8% din capital printr-o ofertă publică desfăşurată în această lună

FIA Active Plus, fond de investiţii administrat de Swiss Capital Asset Management şi ale cărui unităţi sunt deţinute aproape în totalitate de Lion Capital şi Longshield Investment Group, a vândut masiv acţiuni Infinity Capital Investments în oferta realizată de fosta SIF Oltenia în această lună, după cum reiese din raportările de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Fondul a raportat scăderea deţinerii în Infinity Capital sub pragul de 5% în data de 21 august, respectiv la 1,49%, cu 9,5% sub deţinerea de la finele lunii iunie, de crica 11%. Luna aceasta, Infinity şi-a răscumpărat aproape 42 milioane de acţiuni proprii, echivalentul a circa 9,8% din capitalul social, printr-o ofertă ce a fost suprasubscrisă, ceea ce înseamnă că FIA Active Plus a vândut masiv în ofertă.

Operaţiunea de piaţă, ce s-a derulat între 6 şi 25 august, a fost compusă din două programe de răscumpărare aprobate în adunarea acţionarilor Infinity din această primăvară. Un program viza răscumpărarea a 40 milioane de acţiuni proprii, echivalentul a 8,4% din capitalul social, titlurile urmând să fie anulate pentru reducerea capitalului fondului de investiţii alternative. Prin celălalt program se intenţiona achiziţia a două milioane de acţiuni proprii pentru distribuirea gratuită către administratorii, directorii şi angajaţii societăţii în scopul fidelizării lor, conform unor criterii de performanţă stabilite de Consiliul de Administraţie al Infinity Capital Investments.

La finele primului trimestru al acestui an, Lion Capital deţinea 55,9% din unităţile de fond ale FIA Active Plus, în vreme ce Longshield Investment Group avea 42,4%, deţinerea cumulată fiind astfel de 98,3% din fond, după cum reiese din raportărilor celor două foste SIF-uri de la BVB. Lion Capital controlează Longshield Investment Group întrucât deţine administratorul SAI Muntenia Invest, astfel încât fosta SIF Banat-Crişana controlează de facto FIA Active Plus deoarece de investiţiile sale depinde practic existenţa fondului.

FIA Active Plus este unul dintre fondurile interpuse prin care fostele SIF Banat-Crişana şi SIF Mutenia au preluat ostil conducerea fostei SIF Oltenia. Practic, cele două SIF-uri finanţau o pleiadă de fonduri ale altor administratori, ajungând astfel să aibă direct şi indirect peste 30% din SIF Oltenia, când încă exista un prag de deţinere de 5%. Dar Autoritatea de Supraveghere Financiară a susţinut într-una că nu există concertare deoarece administratorii fondurilor sunt independenţi de cei care-i finanţează.

Infinity Capital Investments a raportat o Valoare a Activului Net de 3,84 milioane lei pentru luna iulie, echivalentul unui discount de tranzacţionare de 67% faţă de capitalizarea bursieră de aproape 1,27 miliarde lei.

