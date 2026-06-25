Un ofiţer FSB a fost reţinut pe aeroportul din Chişinău

Autorităţile moldovene au reţinut la începutul săptămânii, la intrarea în Republica Moldova, un cetăţean rus identificat drept ofiţer al Serviciului Federal de Securitate (FSB) din Rusia, transmite AGERPRES.

Instanţa a dispus plasarea bărbatului în arest preventiv pentru 30 de zile sub suspiciunea de colectare ilegală de date, notează AGERPRES.

Persoana în cauză a încercat să obţină informaţii actualizate despre Transnistria şi despre zona de securitate dintre cele două maluri ale Nistrului, precizează AGERPRES.

Acest incident demonstrează un interes constant şi strategic al Federaţiei Ruse pentru regiunea transnistreană, consideră experţii moldoveni citaţi de Radio Chişinău şi preluaţi de AGERPRES.