Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Un prim caz de ebola confirmat în Franţa

S.B.
Internaţional / 24 iunie, 14:15

Un prim caz de ebola confirmat în Franţa

Un medic care a revenit dintr-o misiune umanitară în Republica Democratică Congo (RDC) a fost testat pozitiv cu virusul ebola - primul caz înregistrat în Franţa de la începutul epidemiei actuale, anunţă miercuri Ministerul Sănătăţii, informează news.ro.

Pacientul este izolat, în prezent, iar autorităţile procedează la depistarea contactelor, anunţă într-un comunicat ministerul.

Riscul la adresa populaţiei europene este, în general, slab, subliniază ministerul francez.

Epidemia de ebola din RDC - 1.000 de persoane infectate şi 267 de morţi - a înregistrat cel mai mare număr de cazuri confirmate în prima lună dintre toate epidemiile acestei boli, a anunţat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

Ministerul Sănătăţii, contactat de AFP, a precizat că acest prim caz a fost identificat în Franţa.

Situaţia este urmărită "foarte îndeaproape" de către premierul Sebastien Lecornu, potrivit anturajului acestuia.

Este prima oară când un caz de ebola este diagnosticat în Franţa.

În 2014, în timpul unei epidemii importante de ebola în Africa de Vest, doi pacienţi au fost primiţi pe teritoriul francez, însă după ce au fost diagnosticaţi în străinătate.

Câteva cazuri au fost depistate, atunci, pe teritoriul Statelor Unite şi Regatului Unit.

În actualul caz, RDC, de unde s-a întors medicul diagnosticat, este afectată de o epidemie importantă a acestei boli, care constă într-o febră hemoragică foarte adesea mortală.

Cazul francez este primul identificat în afara continentului african în această epidemie, care afectează de asemenea Uganda şi care implică o tulpină rară - Bundibugyo - împotriva căreia nu există nici vaccin şi nici vreun tratament specific.

Experţi în sănătate publică apreciază larg că riscul răspândirii epidemiei în lume rămâne slab, din cauza caracterului relativ puţin contagios al virusului ebola.

"Centrul European de Prevenţie şi Controlul Bolilor (ECDC) a apreciat drept slab riscul unei infecţii a rezidenţilor europeni şi călătorilor care se duc în zona de circulaţie activă şi drept foarte slab la adresa populaţiei generale europene", aminteşte Ministerul francez al Sănătăţii.

"Toate măsurile de precauţie, şi anume izolarea pacientului, au fost luate imediat ce a sosit pe teritoriul naţional prin transferul la un spital în condiţii securizate, cu scopul evitării oricărui risc de contaminare", dă asigurări ministerul.

O anchetă este în curs în vederea identificării unor eventuale cazuri de contact, care vor fi plasate în carantină la domiciliu pe o perioadă de 21 de zile.

OMS anunţa la jumătatea lui iunie că transmiterea epidemiei se accelera în RDC, în pofida unei consolidări a măsurilor de răspuns sanitar.

Potrivit unor date oficiale s-au înregistrat 896 de cazuri, inclusiv 232 de decese, însă mulţi experţi consideră că amploarea este subestimată, având în vedere că epidemia loveşte în regiuni foarte izolate.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

24 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 24 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

24 iunie
Ediţia din 24.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

24 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2461
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6227
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6936
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0934
Gram de aur (XAU)Gram de aur604.7157

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb