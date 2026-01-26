Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ungaria a acuzat Ucraina de „amestec în alegeri”

S.E.
Internaţional / 26 ianuarie, 14:22

Peter Szijjarto/Sursa foto: X

Peter Szijjarto/Sursa foto: X

Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a acuzat Ucraina că a început să se amestece „direct şi cu neruşinare” în alegerile din Ungaria, „cruciale pentru maghiari”, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, el a adăugat că dacă guvernul suveran şi patriotic condus de premierul Viktor Orban rămâne la putere, Ucraina „nu va deveni membră a Uniunii Europene şi nu va putea să târască Ungaria în război” şi că Kievul nu va putea obţine banii cetăţenilor ungari pentru a menţine „un regim corupt.”

Şeful diplomaţiei de la Budapesta a declarat că au avut loc schimbări calitative în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Ungaria, a relatat Reuters. Ucraina „a început manevre de amestec grosolan, direct şi cu neruşinare, depăşind orice bariere diplomatice rămase”, a mai spus el, potrivit sursei amintite.

Dacă partidul Tisza, „un partid al Bruxellesului”, ar câştiga însă alegerile, ucrainenii „ar primi direct undă verde în UE”, a susţinut Szijjarto, conform Reuters. Ucrainenii „ştiu că liderii Tisza vor spune da la orice spune Bruxellesului şi vor da banii ungurilor pentru a conduce Ucraina”, a mai transmis el, potrivit sursei menţionate.

Peter Szijjarto a încheiat prin a spune că „dacă îi lăsăm pe ucraineni să ia decizia, ne vom pierde suveranitatea şi ţara va trebui să intre în război”, precizând că Ucraina funcţionează pe propriul „regim corupt”, a mai transmis Reuters.

