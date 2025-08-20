Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
UniCredit Bank devine Participant la Bursa de Valori Bucureşti

I.S.
Piaţa de Capital / 20 august, 13:01

UniCredit Bank devine Participant la Bursa de Valori Bucureşti

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a urat astăzi bun venit, în mod oficial, companiei UniCredit Bank ca Participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei, în cadrul unui eveniment organizat la sediul BVB, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Începând cu data de 15 august 2025, UniCredit Bank, una dintre principalele instituţii financiare din România, a devenit Participant la sistemul de tranzacţionare al BVB. În urma procesului de fuziune dintre UniCredit Bank şi Alpha Bank, UniCredit Bank a preluat toate serviciile de investiţii financiare privind tranzacţionarea pe piaţa de capital, furnizate anterior de către Alpha Bank România. De asemenea, UniCredit Bank va continua distribuţia titlurilor de stat în cadrul programului Fidelis, prin reţeaua sa extinsă de sucursale din toată ţara.

„Suntem bucuroşi să fim astăzi aici, într-un moment important deoarece tocmai am finalizat cu succes fuziunea cu Alpha Bank România, preluând inclusiv serviciile de investiţii financiare privind tranzacţionarea pe piaţa de capital. UniCredit Bank, în calitatea sa de participant la Bursa de Valori Bucureşti, va fi în măsură să ofere acces la piaţa locală de capital oricărui investitor instituţional care are pe radarul său România. Orice companie sau emisiune de obligaţiuni listată local poate fi accesată de clienţii grupului nostru, contribuind în acest fel la dezvoltarea pieţei de capital din România”, a declarat Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank.

"Suntem încântaţi că UniCredit Bank, nume puternic în sistemul bancar românesc, se alătură ca Participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti. Suntem siguri că experienţa şi profesionalismul echipei UniCredit Bank vor contribui la dezvoltarea sustenabilă a Bursei noastre pe plan local şi internaţional şi la asigurarea unui cadru de tranzacţionare dinamic, cu oportunităţi pentru investitori şi pentru companiile care vor dori să se finanţeze prin piaţa de capital”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori Bucureşti.

Potrivit sursei, UniCredit Bank se alătură astfel bazei de companii reprezentate de societăţi de servicii de investiţii financiare şi instituţii de credit din România, precum şi firmelor de investiţii care activează ca Participanţi la sistemul de tranzacţionare al BVB. Lista

Începând din 4 noiembrie 2024, Alpha Bank România face parte din Grupul UniCredit, iar

fuziunea dintre cele două bănci s-a încheiat oficial în 15 august 2025.

Anterior fuziunii, UniCredit Bank activează pe piaţa de capital încă din 2013 ca emitent de obligaţiuni, însumând cinci emisiuni listate la bursă de-a lungul timpului. Primele două emisiuni, din anul 2013, respectiv 2017, au ajuns deja la maturitate. În prezent, banca are trei emisiuni de obligaţiuni tranzacţionabile: UCB27 şi UCB28, ambele listate în anul 2023, şi UCB29, care a intrat la tranzacţionare la finalul anului 2024. Valoarea totală a obligaţiunilor UniCredit Bank disponibile la tranzacţionare la BVB în acest moment ajunge la 1,7 miliarde de lei.

