UniCredit Bank oferă persoanelor fizice dobândă de 6,30% pe an, pentru depozitele constituite cu fonduri noi

S.E.
Miscellanea / 30 ianuarie, 13:49

Antoaneta Curteanu/Sursa foto: UniCredit Bank

Antoaneta Curteanu/Sursa foto: UniCredit Bank

UniCredit Bank oferă persoanelor fizice dobânzi de 6,30% pe an pentru depozitele constituite pe 12 luni exclusiv din fonduri noi de minim 3.000 lei, prin aplicaţia Mobile Banking, şi o dobândă de 3.50% pe an pentru valoarea totală a contului de economii, constituit din minimum 2.000 lei, fonduri noi eligibile, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, depozitele pot fi constituite în perioada 30.01.2026 ora 09:00 - 31.03.2026 ora 17.00, direct în Mobile Banking, în secţiunea < Economisire şi Investiţii > < Depozit la termen >, unde se vor regăsi informaţii privind , valoarea fondurilor noi disponibile, respectiv a fondurilor necesare pentru constituirea depozitului cu dobânda aferentă acestei campanii, având ca referinţă totalul fondurilor deţinute în conturile UniCredit, la momentul începerii campaniei.

Totodată, în completarea celor menţionate anterior ce vizează depozitele constituite cu fonduri noi, banca ofera dobânzi competitive la depozitele populaţiei în lei, constituite prin Mobile sau Online Banking: oferta pentru depozitele constituite pe o perioadă de trei luni este de 5% pe an, pentru depozitele constituite pe 6 luni, de 5,30% pe an şi pentru cele pe 12 luni, de 5,50% pe an, a relatat comunicatul.

„Orice început de an înseamnă planuri şi obiective noi, iar realizarea lor ţine, de cele mai multe ori, de o atentă planificare a resurselor financiare pe care le avem la dispoziţie sau pe care le putem mobiliza la un moment dat. Pentru toate aceste planuri, UniCredit Bank oferă depozite la termen cu dobânzi competitive şi termene diferite, care pot ajuta clienţii să-şi gestioneze lichidităţile eficient. Ne dorim să încurajăm economisirea cu randamente competitive, să oferim acces simplu şi intuitiv la soluţiile noastre de economisire şi investiţii, dar şi să răspundem nevoilor clienţilor printr-o gamă largă şi diversificată de produse”, Antoaneta Curteanu, Vicepreşedinte Executiv Retail la UniCredit Bank România, în comunicat.

