USR acuză PSD că a pierdut finanţarea pentru autostrăzile A7 şi A8

I.S.
Politică / 9 august, 18:03

Marius Bodea, senator USR

Marius Bodea, senator USR

Senatorul USR Marius Bodea acuză PSD că a pierdut în timpul guvernării Ciolacu banii europeni pentru autostrăzile A7 şi A8. ”Unii social-democraţi sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii şi Poliţia”, afirmă el.

Reacţia senatorului USR vine după ce PSD Iaşi a criticat plasarea autostrăzilor A7 şi A8 la ”coada listei” de priorităţi şi a învinuit Guvernul Bolojan că frânează Moldova.

”Definiţia neobrăzării: 1. Guvernul Ciolacu a pierdut banii europeni pentru A7 şi A8. 2. Azi, PSD acuză Guvernul Bolojan că nu dă bani pentru cele două autostrăzi. Unii social-democraţi sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii şi Poliţia, stai liniştit, că nu vei arde. După ce casa s-a făcut scrum, îi acuză pe pompieri că nu au fost în stare să te salveze”, a scris, pe Facebook, senatorul USR Marius Bodea.

Parlamentarul USR îi cere liderului ieşean al PSD, Bogdan Cojocaru, să explice de ce nu a luat poziţie atunci când Guvernul PSD pierdea banii din PNRR pentru autostrăzi.

”Unde eraţi, domnule Cojocaru, când activiştii se luptau cu guvernele PSD care refuzau să aloce bani pentru cele două autostrăzi? De ce aţi tăcut când colegii dumneavoastră din ministere pierdeau finanţarea? Moldova este ţinută în subdezvoltare de 35 de ani, din care vreo 25 au fost guverne PSD. Atunci nu vă durea sufletul de moldoveni? V-a apucat grija abia acum, când aţi aruncat povara la alţii. Aşa arată obrăznicia!”, a adăugat Bodea.

Preşedintele filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, a declarat, sâmbătă, că Guvernul Bolojan frânează Moldova, el criticând unele declaraţii făcute recent în şedinţa de Guvern privind prioritizarea investiţiilor la autostrăzi şi plasarea A7 şi A8 la ”coada listei”.

Bogdan Cojocaru consideră că mesajul transmis de premierul Bolojan privind prioritizarea autostrăzilor este unul periculos şi l-a acuzat pe acesta că ”frânează Moldova”.

”A8 şi A7 nu sunt mofturi, sunt coloana vertebrală a conectării Moldovei cu restul ţării. Fără ele, regiunea Nord-Est rămâne captivă subdezvoltării. Este inadmisibil ca Iaşiul şi Moldova să fie lăsate din nou la coada listei. Nu vom sta deoparte în faţa unei astfel de discriminări regionale”, a afirmat şeful PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

