VGP raportează profit semestrial în creştere cu 35%, contracte record şi extindere în România şi alte pieţe europene

VGP, furnizor european de spaţii logistice şi semi-industriale de înaltă calitate, a anunţat rezultatele pentru primul semestru încheiat la 30 iunie 2025, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

-Profit înainte de impozitare de 208,6 milioane EUR (creştere de 35% faţă de S1 2024), reflectând venituri nete din chirii şi energie regenerabilă de 40,9 milioane EUR (+24,3%), venituri din taxe de management al joint venture-urilor de 16,1 milioane EUR (+2,6%) şi câştiguri nete din reevaluarea portofoliului de 141,5 milioane EUR (+42,8%).

-Un record de 56,1 milioane EUR sau 822.000 m² de contracte de închiriere noi şi reînnoite semnate în S1 2025, aducând venitul anualizat total angajat la 441,3 milioane EUR (+7% YTD şi +14,7% creştere organică anuală). La nivel consolidat, venitul net din chirii a crescut cu 16,4% faţă de S1 2024, până la 103,9 milioane EUR.

-La 30 iunie 2025, erau în construcţie 846.000 m² în cadrul a 36 de proiecte, reprezentând 72,8 milioane EUR venit anual suplimentar odată finalizate şi închiriate.

-325.000 m² de proiecte au început în S1 2025, reprezentând 29,2 milioane EUR venituri din chirii la finalizare.

-Rata de pre-închiriere este de 76%, iar activele aflate în construcţie de peste 6 luni sunt deja pre-închiriate în proporţie de 80%.

-Au fost livrate 11 proiecte însumând 264.000 m² în S1 2025, în proporţie de 96,3% închiriate, reprezentând 17,6 milioane EUR venit anual.

-49% dintre activele livrate sunt certificate BREEAM Outstanding.

-Activele finalizate însumează 6.244.000 m² sau 255 clădiri, închiriate în proporţie de 98%, cu o vechime medie de doar 4,5 ani.

-Achiziţia a 633.000 m² de teren pentru dezvoltare, incluzând prima investiţie în Marea Britanie şi extinderi strategice în Croaţia, Danemarca, România, Germania, Portugalia, Spania, Ungaria, Cehia şi Italia.

-Rezerva totală de terenuri securizate este de 9,7 milioane m², cu un potenţial de dezvoltare de peste 4 milioane m², echivalentul unui venit potenţial estimat din chirii de +256 milioane EUR.

-Proprietăţile de investiţii (la cota parte) au crescut cu 8,3%, ajungând la 5,4 miliarde EUR.

-Veniturile brute din energie regenerabilă au crescut cu 71,5% YoY, ajungând la 6,5 milioane EUR. Capacitatea totală instalată a crescut de la 143 MW la 177,3 MW (+20%), iar proiectele în construcţie sau autorizare au crescut de la 69,7 MW la 105,9 MW (+52%). Producţia comercializabilă a crescut de la 47 GWh la 70 GWh (+49% YoY).

-Bilanţul a depăşit pragul de 5 miliarde EUR, cu lichidităţi disponibile de 0,9 miliarde EUR. VGP a emis obligaţiuni de 576 milioane EUR, a răscumpărat 200 milioane EUR şi a rambursat o emisiune de 80 milioane EUR la scadenţă în martie 2025. EPRA NTA a crescut cu 4,8% faţă de decembrie 2024 şi cu 11,5% YoY.

-Incluzând vânzarea parcului VGP Park Riga în iulie 2025, VGP a reciclat 35,6 milioane EUR ca urmare a tranzacţiilor cu joint venture-urile Deka şi Allianz. Grupul anticipează tranzacţii suplimentare în S2 2025.

-VGP a obţinut ratingul de credit BBB- investment grade de la Standard & Poor's, cu perspectivă stabilă.

În România, VGP deţine un portofoliu de peste 1 milion m² de suprafaţă închiriabilă, distribuită în şase parcuri moderne: VGP Park Bucharest Nord, VGP Park Bucharest 2 (Est), VGP Park Arad, VGP Park Timişoara, VGP Park Braşov şi VGP Park Sibiu.