Viceprim-ministrul irlandez: „Ar fi nebunesc să presupunem că Trump nu va mai ameninţa cu tarife vamale”

Europa a fost „extraordinar de aproape” de o catastrofă economică, după ce Donald Trump a ameninţat că va impune tarife vamale şase naţiuni ale UE, Regatului Unit şi Norvegiei începând de luna viitoare, din cauza opoziţiei faţă de preluarea Groenlandei de către SUA, a transmis Simon Harris, viceprim-ministrul Irlandei, potrivit The Guardian.

Conform sursei citate, preşedintele SUA şi-a retras ameninţarea după ce a anunţat miercuri seară la Davos, în Elveţia, un acord-cadru privind securitatea arctică, însă Harris a declarat că „probleme fundamentale de îngrijorare” rămân şi a avertizat că este un „apel de alarmă” pentru Europa .

De asemenea, Harris a reiterat un lucru care a tot fost precizat de-a lungul săptămânii la Davos - că UE trebuie să „accelereze cu adevărat acţiunile pentru a deveni mai independentă” în domeniul apărării şi al economiei.