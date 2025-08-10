Victor Negrescu: Parlamentul European adoptă Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunţat că Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

”Sper ca amendamentele pe care le-am propus şi se regăsesc în forma finală a documentului să schimbe în bine vieţile a milioane de oameni”, a adăugat el, menţionând, între altele, accesul gratuit şi rapid la terapii esenţiale pentru copii şi tineri, investiţii în infrastructură sportivă incluzivă şi protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi permanente, fără reevaluări inutile.

”Dizabilitate nu înseamnă neputinţă. Înseamnă putere, curaj şi dorinţa de a reuşi, iar acest lucru devine posibil dacă noi, ca societate, ştim să sprijinim şi să nu punem piedici. La ultima sesiune plenară de la Strasbourg, Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Sper ca amendamentele pe care le-am propus şi se regăsesc în forma finală a documentului să schimbe în bine vieţile a milioane de oameni”, a arătat Victor Negrescu, duminică, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, este vorba despre acces gratuit şi rapid la terapii esenţiale pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi, investiţii în infrastructură sportivă incluzivă şi programe dedicate sportivilor cu dizabilităţi, susţinere pentru familiile acestora prin consiliere profesională şi grupuri de sprijin, acces echitabil la tehnologii şi tratamente moderne, cu norme clare şi armonizate în toată UE, protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi permanente, fără reevaluări inutile.

”Nu a fost un demers izolat. În fiecare buget european negociat, am luptat pentru fonduri suplimentare dedicate incluziunii şi accesibilităţii. Ca negociator-şef al bugetului UE pentru 2025, am obţinut sprijin financiar pentru Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics de la Torino, un eveniment care celebrează excelenţa sportivilor cu dizabilităţi din toată lumea. Dar sprijinul meu pentru Special Olympics merge mult dincolo de un eveniment: cred cu tărie că sportul este una dintre cele mai bune căi de incluziune şi emancipare. Persoanele cu dizabilităţi nu au nevoie de milă. Au nevoie de şanse egale, de acces real la educaţie, muncă, sănătate şi sport, de un loc la masa deciziilor. Iar datoria noastră este să le oferim exact aceste lucruri”, a subliniat Negrescu.