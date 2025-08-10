Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Victor Negrescu: Parlamentul European adoptă Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi

I.S.
Politică / 10 august, 14:10

Victor Negrescu: Parlamentul European adoptă Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunţat că Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

”Sper ca amendamentele pe care le-am propus şi se regăsesc în forma finală a documentului să schimbe în bine vieţile a milioane de oameni”, a adăugat el, menţionând, între altele, accesul gratuit şi rapid la terapii esenţiale pentru copii şi tineri, investiţii în infrastructură sportivă incluzivă şi protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi permanente, fără reevaluări inutile.

”Dizabilitate nu înseamnă neputinţă. Înseamnă putere, curaj şi dorinţa de a reuşi, iar acest lucru devine posibil dacă noi, ca societate, ştim să sprijinim şi să nu punem piedici. La ultima sesiune plenară de la Strasbourg, Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Sper ca amendamentele pe care le-am propus şi se regăsesc în forma finală a documentului să schimbe în bine vieţile a milioane de oameni”, a arătat Victor Negrescu, duminică, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, este vorba despre acces gratuit şi rapid la terapii esenţiale pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi, investiţii în infrastructură sportivă incluzivă şi programe dedicate sportivilor cu dizabilităţi, susţinere pentru familiile acestora prin consiliere profesională şi grupuri de sprijin, acces echitabil la tehnologii şi tratamente moderne, cu norme clare şi armonizate în toată UE, protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi permanente, fără reevaluări inutile.

”Nu a fost un demers izolat. În fiecare buget european negociat, am luptat pentru fonduri suplimentare dedicate incluziunii şi accesibilităţii. Ca negociator-şef al bugetului UE pentru 2025, am obţinut sprijin financiar pentru Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics de la Torino, un eveniment care celebrează excelenţa sportivilor cu dizabilităţi din toată lumea. Dar sprijinul meu pentru Special Olympics merge mult dincolo de un eveniment: cred cu tărie că sportul este una dintre cele mai bune căi de incluziune şi emancipare. Persoanele cu dizabilităţi nu au nevoie de milă. Au nevoie de şanse egale, de acces real la educaţie, muncă, sănătate şi sport, de un loc la masa deciziilor. Iar datoria noastră este să le oferim exact aceste lucruri”, a subliniat Negrescu.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 15:19)

    Oare Strategia UE,

    are in vedere si taierile drepturilor, 

    romanilor cu dizabilitati,

    cerute de Nicusor ?! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb