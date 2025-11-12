Victor Ponta: Eu nu am plecat niciodată din PSD, am fost dat afară de două ori

Deputatul Victor Ponta a afimat miercuri că nu a plecat niciodată din PSD, ci a fost dat afară de două ori, dar dacă se va întoarce în partid, le va spune social-democraţilor să nu mai stea la guvernare cu USR, transmite Agerpres.

"Eu nu am plecat niciodată din PSD, am fost dat afară că l-am susţinut pe Sorin Grindeanu, cam comică situaţia, şi a doua oară că le-am zis că nu iese Antonescu preşedinte. Şi am avut dreptate de ambele dăţi. Dacă mă cheamă înapoi PSD, că nu pot să intru cu forţa, sigur, pot să mă duc, că la mine la Dâmboviţa sunt încă membru, încă nu m-a dat nimeni afară. Eu pot să mă duc în PSD şi o să merg şi o să le spun: 'nu mai staţi la guvernare cu USR'. O să mă dea a treia oară afară şi iar o să rezulte că am avut dreptate", a declarat Ponta, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă se întoarce în PSD.

El a menţionat că i-a plăcut exprimarea lui Sorin Grindeanu, că "momentan" USR trebuie să fie la guvernare.

"Mi-a plăcut exprimarea - 'momentan'. Eu spun că PSD şi USR nu pot să guverneze bine împreună. Sigur că eu ţin cu PSD, nu cu USR, dar şi dacă aş fi USR-ist, ceea ce nu sunt, după ce îi înjuri toată ziua, cum te duci să stai la masă? Sunt şase luni de guvernare, nu s-a făcut nicio chestie serioasă", a susţinut Ponta.