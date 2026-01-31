Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Viktor Orban respinge ideea unor măsuri de austeritate în Ungaria după alegerile din aprilie

T.B.
Internaţional / 31 ianuarie, 18:43

Viktor Orban respinge ideea unor măsuri de austeritate în Ungaria după alegerile din aprilie

Premierul ungar Viktor Orban a negat sâmbătă că ar fi nevoie de tăieri de cheltuieli pentru a reduce deficitul bugetar dacă Fidesz câştigă alegerile din aprilie, afirmând că politicile sociale şi economice emblematice ale partidului vor fi menţinute, transmite Reuters.

Aflaţi în fruntea guvernării din 2010, Orban şi Fidesz se confruntă cu un adversar de centru-dreapta care conduce în majoritatea sondajelor, pe fondul celui mai slab ciclu economic din ultimii 16 ani, potrivit Reuters.

Economia Ungariei stagnează aproape complet de la invazia rusă în Ucraina, care a alimentat inflaţia în Europa Centrală, scrie Reuters.

Economiştii avertizează că, indiferent cine câştigă scrutinul din 12 aprilie, spaţiul fiscal este limitat şi ar fi necesare ajustări după cheltuielile masive de dinaintea alegerilor, conform Reuters.

„Este o minciună sfruntată. Starea economiei ungare nu necesită niciun fel de austeritate”, a spus Orban la un miting, respingând evaluările analiştilor, notează Reuters.

La finalul anului trecut, guvernul a ridicat ţinta de deficit la 5% pentru 2025 şi 2026, an electoral, pentru a permite creşterea cheltuielilor, lucru care a contribuit la retrogradarea perspectivei datoriei Ungariei la „negativ” de către agenţia Fitch Ratings, potrivit Reuters.

Orban a spus că deficitul, care a depăşit frecvent prognozele guvernului, va trebui redus „calm, lent şi treptat”, odată cu îmbunătăţirea condiţiilor economice, scrie Reuters.

„Nu avem nevoie de austeritate şi nu trebuie să luăm nimic de la oameni”, a arătat premierul, conform Reuters.

El a promis menţinerea dobânzii subvenţionate de 3% la creditele ipotecare şi continuarea planului de scutire de impozit pentru mamele cu doi copii până la sfârşitul următorului ciclu guvernamental, notează Reuters.

În încercarea de a contracara ascensiunea partidului conservator Tisza, guvernul a lansat un program de 100 miliarde forinţi (310 milioane dolari) pentru sprijinirea industriei restaurantelor şi o măsură de 50 miliarde forinţi (160 milioane dolari) pentru reducerea facturilor la încălzire, conform Reuters.

Datele publicate vineri arată că economia Ungariei rămâne în apropierea stagnării pentru al treilea an consecutiv, sub performanţele Poloniei şi Cehiei, potrivit Reuters.

Unii analişti şi-au revizuit în jos estimările de creştere a economiei ungare pentru 2026 după aceste rezultate slabe, scrie Reuters.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 31.01.2026, 19:05)

    Sunt "salvatori" pro-europeni cu Pachete de Austeritate pentru popor,

    si sunt "raritati" pro-populatie proprie/patrioti,

    slava ukri,dar numai cei cu toalete din aur 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 31.01.2026, 19:10)

    "partid conservator Tisza" ??!!

    sprijinit pe fata de Ursula Pfitzer si Weber ??!! 

    atunci partidul FIDESZ e liberal de dreapta a Bruxellesului ?? 

    parca ceva nu pusca in narativa prezentata,

    scuze de observatia total putinista si politic incorecta.  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

