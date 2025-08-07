Vindem-Ieftin.ro: Impactul comisioanelor ascunse asupra costurilor din sectorul construcţiilor

În plin val de analize despre cheltuieli publice, bugete şi reforme, o altă faţă a economiei rămâne tăcută şi rar discutată: şpaga din sectorul privat al construcţiilor, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Nu apare în comunicatele oficiale şi nu este reglementată prin ordonanţe, dar îşi face simţită prezenţa în fiecare etapă de achiziţie.

Este acea comisionare neoficială, „de bun simţ”, care porneşte de la 3% şi poate ajunge chiar şi la 30% din valoarea unei comenzi. Se oferă pentru o recomandare, un contract sau pur şi simplu pentru că „cineva cunoaşte pe cineva”. O practică atât de răspândită, încât a ajuns să fie privită ca o rutină firească în industrie.

Inclusiv din dorinţa de a face vânzări, depozitele fizice şi hipermarketurile motivează specialiştii să le aducă clienţii, care sunt ambalate sub diferite forme, dar tot clientul plăteşte la final nota de plată.

Chiar şi meşterii specializaţi în diverse direcţii în construcţii, au făcut o strategie din a fi influenceri implicaţi constant în zonele unde au interes de a obţine câştiguri financiare.

Iar costul real al acestor mici „gesturi” nu este suportat de companii sau intermediari. Îl plăteşte beneficiarul final - omul care îşi face o casă, un birou, o hală.

„Am avut recent o întâlnire cu un responsabil de achiziţii de la un dezvoltator imobiliar. După două discuţii, mi-a spus deschis: putem începe colaborarea, dar vreau 3% din fiecare comandă, cash. A fost direct, fără ruşine. Asta e realitatea. Şi nu e un caz izolat”, spune Cosmin Raileanu, fondatorul platformei Vindem-Ieftin.ro | Depozit Virtual.

Potrivit sursei, într-o industrie în care visul fiecărei familii este să-şi construiască un acoperiş sigur deasupra capului, exact acest vis ajunge să fie mai scump - nu din cauza materialelor în sine, ci din cauza unui sistem de relaţii paralele, de comisioane „invizibile” şi decizii influenţate de interes personal.

România are deja o piaţă a construcţiilor aflată sub presiune, cu preţuri la materiale în creştere, costuri tot mai mari la manoperă şi bugete tot mai greu de ţinut sub control. În acest context, orice adaos neoficial - fie că e 3% sau chiar 20-30% - adăugat „pe sub masă” nu mai e doar un detaliu, ci devine o povară reală în costul final al fiecărui proiect.

„Toată lumea vorbeşte despre corectitudine în stat. Dar în privat, acolo unde se iau deciziile de zi cu zi, şpaga e văzută ca ceva normal. Noi am decis să nu facem parte din acest sistem. Ştim că uneori pierdem contracte din cauza asta. Dar ştim şi că suntem pe drumul corect”, afirmă Cosmin Raileanu.

Tocmai din acest motiv, Vindem-Ieftin.ro, prin reţeaua sa de francizaţi Depozit Virtual, propune o alternativă radical diferită. Un model de business complet digitalizat, transparent, fără stocuri fizice, fără intermediere „de relaţie” şi fără costuri ascunse.

Este, de fapt, un business disruptiv - la fel cum Uber a schimbat industria transporturilor sau Revolut a redefinit relaţia oamenilor cu băncile. Depozit Virtual schimbă regulile jocului în construcţii, mutând controlul în mâna beneficiarului, care are acum acces direct la fabrici, consultanţă gratuită şi o ofertă clară, adaptată proiectului său.

Acesta este motivul pentru care Vindem-Ieftin.ro este unic pe piaţa din România: nu vinde doar materiale de construcţii, ci eliberează procesul de achiziţie de comisioane şi interese personale.

Conform comunicatului, într-o piaţă în care preţul final este influenţat de „cine cu cine lucrează”, Vindem-Ieftin.ro oferă o alternativă pentru cei care vor să construiască cinstit şi eficient. Iar schimbarea nu vine doar din sisteme. Vine din curajul de a spune, clar şi public, ceea ce mulţi preferă să ascundă:

„Şpaga din privat există. Şi dacă nu vorbim despre ea, nu se va schimba nimic.”

Vindem-Ieftin.ro este primul market network de materiale de construcţii din România, activ din 2014, cu peste 300 de fabrici şi importatori în portofoliu şi peste 100.000 de clienţi. Din 2022, compania a lansat Depozitul Virtual, singura franciză digitală de materiale de construcţii din ţară, cu 48 de puncte active în prezent.

Astăzi, când România cere mai multă corectitudine din partea statului, poate ar fi timpul să ne uităm şi în oglindă, în industrie, în felul în care facem business.

Schimbarea nu începe cu un comunicat de presă. Începe cu refuzul unei şpăgi.

Iar în construcţii, fiecare procent contează. Mai ales când e plătit, fără să ştie, de cel care-şi pune speranţa într-o fundaţie solidă pentru familia lui.