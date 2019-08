VIORICA DĂNCILĂ:"Alegerile nu au fost câştigate de PNL sau USR, ci pierdute de PSD"

Alegerile europarlamentare nu au fost câştigate de PNL sau USR, ci au fost pierdute de PSD şi trebuie pornit de la această realitate, a declarat vineri seara, la Constanţa, preşedintele social-democraţilor, Viorica Dăncilă.

"Este un moment de bilanţ pe care trebuie, fiecare dintre, noi să-l tratăm cu foarte multă atenţie. (...) Alegerile europarlamentare nu au fost câştigate de PNL sau USR, au fost pierdute de PSD şi trebuie să pornim de la această realitate, trebuie să vedem unde am greşit, unde am pierdut încrederea oamenilor, unde ne-am abătut de la drumul pe care l-am promis electoratului nostru, pentru a nu mai face aceleaşi greşeli. Nu vrem să sancţionăm pe nimeni, nu vrem să certăm pe nimeni, pentru că nu ne ajută acest lucru. Vreau ca împreună să identificăm soluţiile pentru a câştiga din nou încrederea românilor, pentru a aduce din nou alături de noi pe cei care ne-au votat în 2016 şi care acum n-au mai venit alături de PSD. Este adevărat că n-au votat cu alt partid politic, dar s-au desprins de noi, s-au desprins de mesajul politic şi nu au mai venit la vot. Este adevărat că s-a greşit", a declarat premierul la Conferinţa Judeţeană a PSD Constanţa.

Liderul PSD a amintit că partidul pe care îl conduce a excelat mereu, de-a lungul timpului, prin organizare, ceea ce nu s-a mai întâmplat la alegerile europarlamentare din 26 mai.

"Oare am acţionat noi la fel de bine din punct de vedere organizatoric? Am fost noi la fel de bine organizaţi? Am făcut noi aceeaşi organizare în fiecare localitate, am avut noi acelaşi dialog cu cetăţenii, pe care l-am avut de fiecare dată? Oare primarii noştri, care sunt primari destoinici, şi care îşi iubesc comunităţile şi care luptă pentru proiectele lor în fiecare comunitate, oare preocupaţi de cât mai multe investiţii în localitate, de cât mai multe realizări, de realizarea programului promis, au avut acelaşi dialog constant cu cetăţenii? Eu cred că nu. (...) Am răspuns doar atacurilor venite din partea Opoziţiei, am avut o singură temă şi pe acea temă am discutat de fiecare dată, iar PSD a fost în defensivă. Eu cred că trebuie să schimbăm abordarea, trebuie să vorbim mai mult despre ceea ce a făcut acest guvern, şi am făcut destule lucruri bune pentru populaţie. Trebuie să mergem din nou alături de oameni. (...) Nu ne luptăm cu contracandidaţii noştri, ne luptăm pentru această ţară şi pentru cetăţenii ei", a afirmat Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că săptămâna viitoare va da drumul la Fondul de dezvoltare şi investiţii şi că va continua proiectele de investiţii.

"Cred că nu este comunitate în România care să nu fi beneficiat de PNDL1 şi PNDL 2 şi aceste proiecte au condus la dezvoltare. Avem în prezent 12.600 de proiecte în derulare. Spune Eugen Teodorovici că vom finanţa fiecare proiect al fiecărei comunităţi, indiferent de culoarea politică, pentru că vrem dezvoltare pentru întreaga ţară, că sunt prim-ministru pentru toţi românii, şi cei care nu au votat şi cei care nu au votat, pentru că nu vreau să împart România între ai noştri şi ai lor. Vom merge în continuare cu aceste proiecte. De săptămâna viitoare vom da drumul la Fondul de dezvoltare şi investiţii, vom continua proiectele de investiţii şi le vom monitoriza în întreaga ţară", a precizat Dăncilă.

Ea a spus că PSD trebuie să vorbească mai mult despre realizări şi să nu vină cu promisiuni, pentru că oamenii s-au săturat de promisiuni.

"Sunt convinsă că dumneavoastră veţi vorbi cu mulţi cetăţeni, cu mulţi prieteni, cu cetăţenii din comunităţile dumneavoastră şi le veţi spune că România nu mai are timp de pierdut, România nu mai are timp de experienţe, România trebuie să fie tratată cu demnitate, atât în interior, cât şi în exterior, România trebuie să îşi ocupe locul pe care îl merită în Uniunea Europeană, România trebuie să aibă lideri care să reprezinte această ţară cu demnitate şi să lupte pentru această ţară, România are nevoie de pace, România are nevoie de echilibru, România nu mai are nevoie de divizare, de violenţă, de ură, de cuvinte urâte", a adăugat Dăncilă.

Potrivit acesteia, cei care vor să vină la conducerea ţării "vor spune în permanenţă minciuni", iar PSD va spune "în permanenţă adevărul".

"Cred că este un examen ca fiecare primar să arate la alegerile prezidenţiale credibilitatea de care se bucură din partea cetăţenilor săi, este timpul celor care vor să candideze la alegerile locale din partea Partidului Social Democrat să arate, prin scorul pe care îl obţin, că trebuie să fie candidaţii PSD. Este timpul să obţinem un scor bun, pentru a le asigura parlamentarilor noştri locurile din Parlamentul României. Toţi suntem o echipă şi toţi trebuie să ne implicăm în această luptă electorală. Primul pas pe care trebuie să îl facem sunt alegerile prezidenţiale, trebuie să arătăm că procentul de 22% nu este procentul PSD, procentul nostru este mult mai mare", a mai afirmat preşedintele social-democraţilor.