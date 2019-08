VIORICA DĂNCILĂ: "Noi suntem PSD, nu partidul răzgândacilor"

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a afirmat, vineri, că PSD nu va pleca de la guvernare, pentru că nu este "partidul răzgândacilor", ea precizând că nu va răspunde niciodată la un şantaj, informează Agerpres.

"Dacă eu pot să lupt şi pot ajunge în toate judeţele ţării, un preşedinte de organizaţie trebuie să ajungă în fiecare localitate. Nu le cer să facă decât ceea ce văd că facem noi la conducerea PSD, să lupte la fel ca noi. Nu mai vreau ca la Comitetul Executiv să aud discuţii 'rămânem la guvernare, nu rămânem la guvernare'. Noi suntem PSD, nu partidul răzgândacilor. (...) Altora le-a fost teamă. Unor bărbaţi, care acum critică PSD şi preşedintele PSD, le-au tremurat genunchii la prima adiere. Eu am rezistat şapte luni fără să mă clatin. Alţii şi-au dat demisia pe Facebook şi acum ne dau lecţii. Eu am spus categoric 'nu', pentru că sunt un om responsabil, pentru că ţara are nevoie de responsabilitate, pentru că nu am vrut să dezamăgesc oamenii care au crezut în noi, pentru că sunt prima femeie prim-ministru şi nu am voie să greşesc, pentru că greşeala mea se va imputa tuturor femeilor care vor candida de acum încolo", a spus premierul, la Şcoala politică de vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate, care are loc la Mamaia.

Liderul PSD şi-a manifestat speranţa că poate schimba lucrurile. "Am făcut şi multe greşeli. A greşi e omenesc. Poate trebuia să fiu mai incisivă în deciziile mele, dar cred că am făcut ceea ce trebuie, că am luat deciziile care au fost necesare", a adăugat Viorica Dăncilă.

Ea a continuat să transmită un mesaj social-democraţilor.

"Voi merge înainte. Nu am dreptul să cedez, nu am dreptul să vă dezamăgesc, nu am dreptul să dezamăgesc românii care în 2016 au crezut în noi şi ne-au dat votul lor. Noi trebuie să facem tot ceea ce este posibil ca toţi cei care ne-au votat să vină alături de noi, să arătăm că am înţeles unde am greşit, poate i-am dezamăgit. (...) Dar acum trebuie să le arătăm că vrem altceva, că avem proiecte, că suntem oameni care îi respectă, că suntem oameni care iubim oamenii şi toţi cei care ne-au votat în 2016, toţi cei care vor să ne fie alături, sunt bine-veniţi. Să deschidem larg porţile, să vină alături de PSD cât mai multe persoane, femei, tineri, bărbaţi, seniori pentru că sunt convinsă că acest lucru ne va duce la victorie", a spus premierul.

Viorica Dăncilă a dat asigurări că va candida la prezidenţiale şi va continua negocierile.

"Voi candida la alegerile prezidenţiale. Am văzut oameni de stat care spun acum: 'Dacă Viorica Dăncilă cedează, facem din nou o alianţă'. Cel care a trădat o dată, va trăda mereu. Eu nu cred în trădători, în cei care trădează, pentru că aşa s-au obişnuit şi aşa vor continua. Dacă într-adevăr voiau să ne susţină, aveau bună credinţă, spuneau: 'Susţinem PSD, pentru că este singura variantă la ora actuală'. Vom continua negocierile, vom vedea ce se întâmplă", a arătat Viorica Dăncilă.

Aceasta le-a cerut celor care critică PSD să îl trateze cu respect, făcând apel mai ales la cei cărora partidul le-a dat funcţii înalte în statul român, inclusiv de premieri.

"Eu cred că trebuie să fim demni şi fermi şi vreau să le spun atât: 'Să trateze PSD cu respect! Pentru că pentru unii dintre ei acest partid le-a dat o şansă, acest partid i-a susţinut să fie prim-miniştri, i-au susţinut în funcţii importante ale statului. Acest partid a dat dovadă de foarte multă flexibilitate şi de foarte multă deschidere, sunt pentru alianţe, pentru această idee de a aduce cât mai mulţi oameni alături de noi. Şi în perioada următoare vom semna acordul cu sindicatele, cu patronatele, cu partidele care nu sunt parlamentare, cu ONG-urile, vom face un bloc cu cei care ţin la această ţară. (...) Dar nu voi răspunde niciodată la şantaj", a adăugat liderul PSD.